Planirana brza saobraćajnica Markovići – Lastva Grbaljska duga osam kilometara, vrijednost radova procijenjena na više od 200 miliona eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državna kompanija Monteput raspisala je tender vrijedan 8,47 miliona eura za stručni nadzor nad projektovanjem i izvođenjem radova na obilaznici oko Budve, odnosno na brzoj saobraćajnici dugoj oko osam kilometara koja će povezivati Markoviće i Lastvu Grbaljsku.

Tender će trajati do 15. aprila, dok će kompanija koja bude izabrana za nadzor imati rok od šest i po godina da završi posao.

Monteput trenutno razmatra i pristigle ponude na tenderu za projektovanje i izgradnju ove saobraćajnice, a procjenjuje se da bi izgradnja mogla koštati između 206 i 237 miliona eura, prenose Vijesti.

Projekat će se realizovati u dvije faze. Prva faza obuhvata građevinske radove, dok će za drugu fazu, koja podrazumijeva instalacije i opremanje tunela, komandnih centara i sistema za naplatu putarine, biti raspisan poseban tender.

Kompanija koja bude izabrana za nadzor pratiće projektovanje i izgradnju prve faze u trajanju od četiri godine, kao i drugu fazu koja će trajati dvije godine. Posljednja godina prve faze poklapaće se sa prvom godinom druge faze, dok su nakon završetka radova planirane još dvije godine za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Cilj nadzora je pružanje stručne pomoći i savjetovanje Monteputa tokom realizacije projekta, kako bi se obezbijedio visok kvalitet radova, kontrola gradilišta, poštovanje rokova i usklađenost sa glavnim projektom i tehničkim specifikacijama.

Iz Monteputa su saopštili da će brza saobraćajnica Markovići – Lastva Grbaljska prolaziti kroz opštine Kotor i Budva, a na trasi će biti izgrađena četiri mosta ukupne dužine 1,4 kilometra i dva dvocijevna tunela ukupne dužine oko 4,3 kilometra.

Navode da je izgradnja obilaznice Budve projekat od velikog značaja za Crnu Goru jer će omogućiti brže i bezbjednije saobraćajno povezivanje primorja, rasteretiti saobraćaj kroz urbanu zonu Budve, posebno tokom turističke sezone, te doprinijeti razvoju saobraćajne infrastrukture i regionalne povezanosti.

Monteput je 27. februara otvorio ponude za projektovanje i izgradnju obilaznice, a na tender su se prijavila dva konzorcijuma i jedna kompanija. Kineski konzorcijum koji čine China Civil Engineering Construction Corporation i CRCC International Engineering Consulting ponudio je 206,6 miliona eura sa PDV-om, dok su im podugovarači sarajevski Design & QC i Euro-Asfalt.

Kompanija China Construction Fifth Engineering Division Corporation Limited samostalno je ponudila 231,09 miliona eura sa PDV-om, dok je konzorcijum koji čine kotorski Briv Construction, Herc gradnja i Hering iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa kompanijama IPSA Institut i Shadong Foreign Economical & Technical Cooperation, ponudio 237,47 miliona eura sa PDV-om, prenose Vijesti.

Monteput je za ovu godinu u budžetu opredijelio 30 miliona eura za izgradnju obilaznice oko Budve.