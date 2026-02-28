Iako je bio najavljen skup od šest sati, na terenu samo policija

Izvor: MONDO/Balša Janković

Ispred gradilišta budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu jutros nije bilo okupljenih građana, iako su mještani tog zetskog naselja najavili protest od šest časova, prenosi portal Vijesti.

Prema informacijama do kojih je došao portal Vijesti, na lokaciji jutros nije bilo nikakvih okupljanja, a ispred gradilišta se nalazilo jedno policijsko vozilo i nekoliko policajaca.

Botunjani su prije dva dana najavili veliki skup za subotu, poručujući da će od šest sati ujutru biti ispred gradilišta, dok su za podne planirali dolazak i ostalih stanovnika Zete. Kako su ranije prenijele Vijesti, mještani su najavili i mogućnost ulaska na gradilište, pozivajući se na odluku Skupštine opštine Zeta kojom se ne dozvoljava izgradnja postrojenja dok se ne završi razgraničenje sa Podgoricom.

„Sa tim papirom ćemo u subotu doći na gradilište i na osnovu njega tražiti da se radovi zaustave“, rekao je u srijedu veče mještanin Milan Ćetković, prenosi portal Vijesti.

Mještani su ranije saopštili da su se na radikalnije proteste odlučili zbog, kako tvrde, pronalaska „opasnog otpada – kancerogenih anoda iz nekadašnjeg Kombinata aluminijuma u iskopima postrojenja“.

Sa druge strane, iz stručnog nadzora izgradnje kolektora upozorili su da bi neodgovorno kretanje u blizini gradilišta moglo ugroziti živote, podsjećajući da je riječ o aktivnom građevinskom prostoru na kojem je, u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i pratećim pravilnicima, prisustvo dozvoljeno isključivo ovlašćenim licima.

Kako javlja portal Vijesti, situacija na terenu za sada protiče bez incidenata.