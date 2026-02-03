Osim Vučevića, Boston dobija i pika druge runde na draftu, a u Čikago stiže Anferni Simons, uz takođe pika druge runde.
Kako javlja novinar ESPN-a, Šems Čarnija, Vučević nakon pet godina napušta Bulse i u sklopu trejda odlazi u slavne Boston Seltikse. Osim Vučevića, Seltiksi dobijaju pika druge runde na draftu, dok u Čikago ide Anferni Simons, uz takođe pika druge runde.
Ove sezone Vučević u prosjeku postže 16 poena, uz devet skokova. A od večeras je član franšize, koja je 18 puta osvajala NBA ligu, posljednji put prije dvije godine.
Ove sezone Boston je na drugom mjestu Istočne konferencije sa skorom 31-18.
