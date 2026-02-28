Stanija uživa na jahti u Majamiju sa uspješnim biznismenom: Smuvala vlasnika lanaca hotela, sija od sreće

Stanija Dobrojević objavila je fotografije sa jahte.

Stanija Dobrojević, nakon što je prekinula vezu sa Asminom Durdžićem, koji se trenutno nalazi u rijalitiju „Elita 9“, vrijeme provodi pretežno u Majamiju.

Ona uživa punim plućima i objavljuje fotografije sa egzotičnih destinacija poput Bahama. Posvetila se biznisu, pa je spojila lijepo i korisno.

Naime, Stanija je podijelila fotografije sa jahte. Pozirala je u sportskoj opremi, te dočarala pratiocima kako izgleda život u luksuzu. Starleta je u jednom trenutku sjela i na mjesto kapetana.

„Stanija je nedavno uplovila u vezu sa muškarcem koji je stariji od nje pet godina, a vlasnik je lanca hotela i posjeduje više zgrada širom Amerike. Prilikom upoznavanja, rekao joj je da sa njom želi ozbiljnu vezu i brak. Iako je u početku od nje tražio da promijeni vjeru, sada to više ne pominje. Bitno mu je da je uz nju i ništa mu drugo nije važno“, ispričao je dobro obaviješten izvor.

„Otputovali su privatnim avionom, a galantni Stanijin izabranik je zakupio jedan dio hotela i plažu gdje će boraviti samo oni. Stanija je povela i fotografa, šminkera, frizera, dvije drugarice koje su ujedno i modeli, kao i ženu koja je njena desna ruka u poslu. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem jer je imućan, bitno mu je samo da je pored Stanije i da ona shvati koliko je on ozbiljan u namjeri da za nju sve uradi. Na raspolaganju imaju i privatno obezbjeđenje, dva kuvara koji im svakodnevno pripremaju ukusnu hranu, ali i koktele, šejkove... Niko ne može ni da pretpostavi koliko je novca iskeširao za to sve“, ispričao je izvor blizak starleti za „Informer“.

Sa druge strane, Asmin je to brže-bolje demantovao u „Eliti“, tvrdeći da ne postoji nikakav „moćnik“, već da je ona bila u posjeti drugarici koja tamo ima biznis.