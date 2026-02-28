Zorannah odgovorila na prozivke zbog izbora garderobe za vjenčanje: Istakla da su se njene drugarice udale u helankama

Zorannah je detaljno objasnila kako izgleda vjenčanje u Americi.

Influenserka Zorana Jovanović, koju publika bolje poznaje kao Zorannah, izgovorila je sudbonosno „da“ 26. februara. Ona se na intimnoj ceremoniji u Americi udala za golmana Iloja Ruma, daleko od očiju javnosti i u krugu najbližih ljudi.

Na Instagramu je potom podijelila fotografije sa građanskog vjenčanja, kojem je prisustvovao mali broj zvanica. Umjesto tradicionalne vjenčanice, Zorana se odlučila za efektnu sako-haljinu u kombinaciji sa lakovanim crvenim čizmama, dok je mladoženja ponio opuštenu kombinaciju – široke pantalone, bijelu majicu i patike.

Oboje su imali naočare za sunce, pa je njihov ležerni i pomalo nekonvencionalni stil odmah pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama. Zbog brojnih reakcija na izbor garderobe, influenserka se ubrzo oglasila i detaljnije objasnila kako zapravo izgleda procedura sklapanja braka u Americi, ističući da je sve bilo organizovano baš onako kako su oni željeli.

„Da vas malo edukujem što se tiče vjenčanja u Americi za sve zbunjene našim autfitima. Prvi korak je da se parkirate u garažu kroz koju ulazite kroz supermarket. Ovo je bilo nakon ceremonije, kada smo išli nazad u kola. Devedeset odsto ljudi koji prave velika vjenčanja prije istog moraju da odu u ovu istu ustanovu, uzmu dozvolu za vjenčanje i tu, nakon par dana, potpišu da su legalno vjenčani. A onda, za izabrani dan sa gostima, neko njihov ih vjenča, jer ovdje bilo ko može da plati 50 dolara i dobije dozvolu da bude matičar“, napisala je Zorana na Instagramu.

„Zatim u ovoj prostoriji sa šalterima i 20 drugih ljudi predate dozvolu za vjenčanje koju ste uzeli par dana prije, ne morate da imate svjedoke, a možete ili 2 ili 4. Znači osjećaj je kao da idete po vozačku, na primjer u MUP, i tako sve izgleda“, objasnila je.

„I na kraju uđete u sobu za ceremoniju gdje kažete DA sa matičarkom i ovom predivnom pozadinom – znači 5 minuta otprilike. Moje drugarice su ili išle u helankama ovdje ili su se upristojile, ali nijedna nema krštenu sliku iz ove sobe i 90% njih ih nikada nije ni okačilo jer izgleda kako izgleda i nije ‘fotogenično’“, objasnila je.

„Za sve koji su očekivali vjenčanicu, helihopter i Nućija da pjeva ‘u krilu pomeranac na vratu lanac’, nije bio momenat za to u ovim uslovima. Da li ćete ikada dobiti taj kontent? Vjerovatno ne iz mnogo razloga“, zaključila je.