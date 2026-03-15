Nakon ubjedljivog poraza 3:0 na „Topolici“, iz podgoričkog kluba poručuju da očekuju reakciju ekipe i najavljuju dalje odluke

Izvor: FSCG

Fudbaleri Budućnosti doživjeli su ubjedljiv poraz na gostovanju u Baru, gdje ih je Mornar savladao rezultatom 3:0 u meču Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Aktuelni šampion prikazao je slabo izdanje, a nakon utakmice trener Miodrag Božović kazao je da je najviše razočaran u sebe. Ipak, nezadovoljstvo je stiglo i iz klupskog rukovodstva.

Uprava Budućnosti se oglasila nekoliko sati nakon meča saopštenjem u kojem je istakla da nije zadovoljna prikazanom igrom.

„Uprava FK Budućnost Podgorica izražava nezadovoljstvo današnjim izdanjem ekipe na utakmici protiv FK Mornar. Na večerašnjem sastanku sa stručnim štabom i igračima ukazano je na ozbiljnost situacije i odgovornost koju nosi dres Budućnosti“, navodi se u saopštenju.

Iz kluba su dodali da će stručni štab u narednim danima dostaviti detaljan izvještaj, nakon čega će Uprava donijeti dalje odluke u interesu kluba.

Poraz u Baru dodatno je produbio probleme podgoričkog tima, koji ni nakon promjena na klupi ne uspijeva da pronađe kontinuitet dobrih rezultata, pa se narednih dana očekuje reakcija ekipe, ali i mogući potezi klupskog rukovodstva.