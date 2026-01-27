Iako pod velikim pritiskom, Podgoričani su odgovorili na pravi način i upisali ubjedljiv trijumf rezultatom 97:81

Košarkaši Budućnost Volija nisu imali pravo na kiks – pobjeda protiv Kemnica u Evrokupu bila je imperativ. Iako pod velikim pritiskom, Podgoričani su odgovorili na pravi način i upisali ubjedljiv trijumf rezultatom 97:81 (29:30, 31:14, 18:21, 19:16).

„Plavi“ su loše otvorili meč, vjerovatno opterećeni značajem utakmice. Njemački tim je to iskoristio, bio raspoložen u šutu i u jednom trenutku stekao prednost od osam poena (12:20 u 5. minutu).

Kako je meč odmicao, Budućnost je pronalazila pravi ritam, posebno u napadu. Ključni trenutak dogodio se sredinom druge četvrtine – pri rezultatu 34:35 domaći su napravili seriju 17:0 i preokrenuli na 51:35.

Od tog trenutka, Budućnost je u potpunosti kontrolisala dešavanja na parketu. Prednost je konstantno rasla i u jednom dijelu iznosila je i više od 20 poena.

Budućnost Voli - Kemnic 97:81 (29:30, 31:14, 18:21, 19:16)

Budućnost Voli: Sulajmon 15 (4-3), Mejs 22 (2-2), Tompson, Slavković, Tanasković 2, Ferel 9 (3-2), Jovanović 4 (2-2), Morgan 17 (7-3), Butsijel 17 (7-5), Nikolić, Kovljar, Butej 11 (4-4).

Kemnic: Jebo 15 (5-3), UGUAK 4, Sibande, Dejvis18 (2-2), Šakel 10, Mušidi 19 (4-3), Kelig, Štajnfeld, Bedime 3, Minčev12 (2-2).