Nije bio dobar početak, ali jeste završetak.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli pobijedila je Kemnic pred svojim navijačima i upisala je važne bodove.

Time je nastavila trku za treće ili četvrto mjesto i prednost domaćeg terena u osmini finala Evrokupa.

Do kraja su ostala još dva meča za "plave", gostovanje Ulmu i duel sa Burgom u Podgorici.

"Čestitke igračima na pobjedi, to je bio cilj i to smo ostvarili. Nije bilo lako spremiti utakmicu poslije prethodnog kola Evrokupa. Značajna je bila utakmica i za nas i za njih, ali poslije prve četvrtine u kojoj smo odigrali suprotno od dogovora, počeli smo da igramo bolju odbranu, čvršću i timsku. Kada je dobra odbrana, kao što sam rekao mnogo puta do sada, onda ide i napad. Tako je bilo u nastavku utakmice, imali smo i loše periode u nastavku, ali uz pomoć navijača smo iskontrolisali utakmicu. Možda nisu došli u velikom broju, ali su bili glasni i na tome im hvala", istakao je Andrej Žakelj, strateg Podgoričana, prenosi Dan.

Ide serija važnih duela za Budućnost Voli - Spartak, Ulm, Crvena zvezda, Burg...

Pitanje je da li će "Plavi" kalkulisati, rasporediti minutažu, da se salčuva svježina.

"Kao što nam je Evrokup bitan, tako nam je i bitna ABA liga. Imamo oporavak, vidjećemo kakvo će biti stanje sa igračima, Neki imaju povrede kao Andrija Slavković i Flečer Megi, Naravno, protiv Spartaka idemo na pobjedu, ali možda je potrebno da se neki igrači više da se zarotiraju, odmore, osvježe, ali o tome ću razmišljati narednih dana", kazao je Žakelj.