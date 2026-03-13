Milica Todorović prvi put u javnosti nakon porođaja: Sve oči uprte u pjevačicu, ona poručila samo jedno

Milica Todorović bila je specijalna gošća na koncertu koleginice.

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije nešto više od mjesec dana, a večeras se prvi put pojavila pred publikom, i to kao specijalni gost na koncertu pjevačice Indira Levak.

Milica Todorović je na scenu izašla tip-top sređena, a publika ju je dočekala velikim aplauzom.

Vidno raspoložena, pjevačica se obratila prisutnima i poručila da joj se ispunila velika želja:

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam tvoj gost večeras, ispunila mi se velika želja da budem sa tobom na pozornici",rekla je Milica Todorović, kojoj je inače večeras velika podrška rođena sestra Jovana.

Milica Todorović pravi slavlje povodom krštenja sina Bogdana

Podsjetimo, pevačica Milica Todorović nedavno se ostvarila u najljepšoj životnoj ulozi, a sada uveliko priprema krštenje sina Bogdana.

Nekadašnja pobjednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da ovaj važan događaj organizuje u narednom periodu, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.

Kako je Milica Todorović velika vjernica, izabrala je da se sveti čin krštenja obavi u jednom manastiru na obodu Beograda.

"Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lijepo i dostojanstveno", otkrio je izvor blizak pevačici.

