Spartak i Budućnost se sutra sastaju u Dudovoj šumi u 17.30 časova. Subotičani žele potvrdu svoje snage, dok Podgoričani nastoje da se vrate na pobjednički kolosijek nakon Evrokupa i odbrane domaći teren.

Izvor: MN Prees

Košarkaši Spartaka sutra u 17.30 časova dočekuju Budućnost u 17. kolu ABA lige, u utakmici koja najavljuje veliko uzbuđenje i važan ispit za obje ekipe. Subotičani su, uz Crvenu zvezdu, jedini tim koji je ove sezone uspio da savlada Podgoričane u regionalnom takmičenju, a prethodna tri međusobna susreta donijela su tijesne i neizvjesne rezultate.

Trener Spartaka, Vladimir Jovanović, istakao je ozbiljnost izazova: “Radi se o izuzetno kvalitetnom timu, koji je popunjen na svim pozicijama, igra agresivno u odbrani i veoma intenzivno. Budućnost ima, u košarkaškom žargonu, ‘evroligaški sajz’. Čeka nas jedan od zahtjevnijih zadataka, ali smo iskoristili prethodnih 15 dana da presložimo redove i dodatno pojačamo rad. Nadam se dobroj utakmici i povoljnom rezultatu za nas.”

Vojin Medarević, takođe iz Spartaka, dodao je da je pauza od dvije sedmice iskorišćena za kvalitetan rad: “Igramo protiv jedne od najboljih ekipa ABA lige, u odličnoj formi. Mislim da ćemo energijski moći da im pružimo jako dobar otpor.”

Sa druge strane, Budućnost dolazi nakon pobjede nad Kemnicom u Evrokupu, pred još jedan važan duel u Njemačkoj protiv Ulma. Trener Žakelj upozorava na fizički zahtjevnu igru subotičkog tima: “Moramo biti maksimalno spremni i od početka nametnuti naš ritam. Spartak je kvalitetan tim sa dobrim individualcima i dobro vođen, očekuje nas zahtjevna utakmica.”

Centar Budućnosti, Zoran Nikolić, ističe ključne detalje igre Spartaka: “Subotičani imaju snažne i kvalitetne visoke igrače koji vole da igraju oko obruča, ali i vrlo dobre šutere. Biće važno da kontrolišemo njihovu igru i spriječimo otvorene šuteve. Pobjeda nam daje velike šanse da završimo kao prvi u grupi, a nama je cilj i ‘osvetiti se’ za poraz u Podgorici.”

Trenutni skor Spartaka nakon 14 kola je sedam pobjeda i sedam poraza, a ekipa iz Subotice u sutrašnjem duelu traži potvrdu da može da se bori za plej-of.