Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Volija su nastavili tamo gdje su stali prije meča sa Crvenom Zvezdom.

Nova pobjeda na međunarodnoj sceni, a ovog puta je savladan Kemnic u gostima 84:71 u okviru 7.kola Eurokupa.

Iako se mislilo da će ići mnogo lakše, ispostavilo je da je njemački predstavnik bio tvrd orah.

Prva četvrtina je bila tijesna, igralo se poen za poen, ali je naš tim bio za nijansu bolji – 21:19.

Ipak, u drugoj dionici su malo pali, Saksonci su pokazali kvalitet u napadu i ovaj period igre riješili u svoju korist 20:16 i na odmor otišli sa prednošću 39:37.

Treća četvrtina je ponovo pripala ekipi Budućnosti (17:19) pa su ”plavi” u posljednjoj dionici branili prednost od pola koša.

Ipak, igrao se egal do pred sam finiš susreta. Na tri minuta do kraja bilo je neriješeno 64:64. Međutim, u naredna dva minuta kada se sve lomilo, prvo Morgan, a potom Butej, pogađaju trojke i donose gostima osjetniju prednost koju su uspjeli da odbrane, takođe i sigurnim pogocima sa penala – 84:71.

Aksej Butej je meč završio sa 26 poena.

Džuvan Morgan je dodao 18, a Nikola Tanasković 12.

Kevin Jebo je sa 20 koševa bio najbolji u domaćem sastavu.

Kemnic: Jebo 20, Sibande 10, Dejvis 6, Njumen 1, Kadžami-Kin 6, Mušidi, Sou 6, Bruer 5, Štajnfeld, Beran 6, Šiling, Minčev 11.

Budućnost Voli: Sulemon 6, Megi 6, Mejs 7, Slavković, Tanasković 11, Jovanović 2, Morgan 18, Butsijel 1, Nikolić 1, Kovljar 5, Butej 26.