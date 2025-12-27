Ulaz na utakmicu je BESPLATAN, a očekuje vas i nastup Danijela Alibabića.

Izvor: KK Budućnost Voli

Svaka utakmica ima rezultat, statistiku i konačan ishod, ali prava magija košarke krije se u onim trenucima koji ostaju upisani u pamćenje – u atmosferi, energiji i zajedništvu.

Takav meč očekuje nas u utorak, 30. decembra, kada Budućnost zatvara kalendarsku 2025. godinu utakmicom koja može odrediti tok sezone u Eurokupu. Preko puta stoji tim kojeg naši igrači nikada nijesu pobijedili, što ovu večer čini posebnom i nezaobilaznom.

Kapije dvorane „Morača“ biće otvorene za sve, a cilj je stvoriti atmosferu koja se ne može opisati riječima – glasnu, energičnu i neumoljivu. Morača je faktor, pritisak, linija koju protivnici moraju preći prije nego što se suprotstave Budućnosti. Svaki navijač postaje dio tima, naš šesti igrač čija podrška osjeća se na svakom šutu i svakom napadu.

Ulaz je BESPLATAN, a za publiku je pripremljen i nastup Danijela Alibabića, kao i prigodni pokloni.

Tradicije postoje da bi se rušile – dođite u Moraču i zajedno napravimo veče koje će ostati upamćeno.

Vidimo se u Morači. Budućnost se ne prati sa distance – Budućnost se brani, nosi i gura… zajedno.