Košarkaši KK Budućnost Voli žele da se “iskupe” nakon poraza na domaćem terenu, pa će u 11. kolu Eurocup večeras (20 h) igrati protiv KK Trento u dvorani „Pala Trento“ pod Alpima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prvi susret u „Morači“ završio se trijumfom Italijana 107:96, ali Podgoričani vjeruju da mogu popraviti utisak.

Centar „plavo-bijelih“ Džeri Butsijel je priznao da je to bila njihova najlošija utakmica ove sezone, ali da su iz tog meča izvukli korisne pouke. Trener Andrej Žakelj podsjetio je da Trento zna da bude nepredvidiv – mogao je igrati loše u jednom kolu, a sjajno u drugom – te da je riječ o brzom i atletski snažnom timu koji često lako dolazi do poena.

Trenutno Budućnost ima skor 7–3 i cilja što bolju poziciju pred plej-of, dok je Trento sa pet pobjeda i pet poraza u sredini tabele. Žakelj je naglasio da je ključno fokusirano odigrati odbranu, brzo se vraćati nazad, braniti reket i dobro odgovoriti u situacijama jedan na jedan, jer će upravo ti elementi vjerovatno odlučiti susret.

Do sada su se ove dvije ekipe sastale 11 puta u evropskim takmičenjima, a Budućnost vodi sa 8:3 u pobjedama, uključujući četiri trijumfa u Italiji od pet odigranih gostovanja.