Plavi su apsolutni favoriti, ali oprez je neophodan, jer je Ilirija nedavno namučila Budućnost u Morači.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Nakon reprezentativne pauze i dva meča u Evrokupu, košarkaši Budućnost Volija danas do 13 sati otvaraju drugi dio ligaškog dijela ABA lige gostovanjem slovenačkoj Iliriji. Podgoričani su trenutno u vrhu grupe B sa skorom 6-2, dok Ilirija bilježi dva trijumfa u osam mečeva.

Trener Andrej Žakelj ističe da njegova ekipa ne smije potcijeniti domaćina:

" Ilirija je pokazala da može igrati dobro, posebno na svom terenu. Pobijedili su Spartak i Zadar kod kuće. Očekujem ozbiljan pristup, maksimalan fokus, čvrstinu i agresivnost od igrača " rekao je Žakelj.

Rašid Sulejmon dodaje da će duel biti prilika za usavršavanje defanzivnih segmenata:

"Brza su ekipa sa nekoliko kvalitetnih individualaca. Meč će nam pomoći da radimo na tranzicionoj odbrani i kontrolišemo tempo, dok u napadu biramo prave šuteve" rekao je Sulejmon.