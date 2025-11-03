Sjutra od 19h u Mtel dvorani Morača, Budućnost dočekuje Bešiktaš u 6. kolu Evrokupa.

"Plavi" su u seriji od pet pobjeda u svim takmičenjima, ekipa djeluje odlično, tako da se nadamo da će u istom ritmu nastaviti i protiv ekipe iz Istanbula.

Iz Budućnosti su pozvali navijače na fer, sportsko i korektno navijanje. Iz kluba su poručili da će svako izazivanje incidenata biti procesuirano u skladu sa Zakonom. Mi se nadamo da će podgorička publika kao i uvijek sportski bodriti svoj tim i poslati sliku svijetu kako se se klub voli.

Karte su od jutros u prodaji, dođite da podržimo plave!