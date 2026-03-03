Iran se nalazi među 20 najjačih vojski svijeta, sa 610.000 aktivnih pripadnika i raznovrsnim raketnim arsenalom, prema Global Firepower indeksu.

Prema indeksu Global Firepower, Iran se nalazi među 20 najjačih vojski svijeta po broju ljudstva, opremi i logističkim kapacitetima. Iran održava jednu od najvećih stalnih oružanih snaga na Bliskom istoku.

Izvještaj "The Military Balance 2025", koji objavljuje International Institute for Strategic Studies (IISS), procjenjuje da Iran ima oko 610.000 aktivnih pripadnika vojske, piše New Straits Times.

To uključuje oko 350.000 vojnika u regularnoj vojsci i oko 190.000 pripadnika Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), moćne paralelne formacije zadužene za rakete, dronove i regionalne operacije.

Struktura obuhvata i oko 18.000 pripadnika mornarice, 37.000 u vazduhoplovstvu i oko 15.000 u jedinicama protivvazdušne odbrane, dok žandarmerija i paravojne snage broje približno 40.000 ljudi.

Pored toga, vjeruje se da Iran ima oko 350.000 rezervista, uključujući veterane vojske i dobrovoljačke snage.

Balističke rakete i dronovi

Rakete i bespilotni sistemi čine okosnicu iranske odbrambene doktrine. CSIS navodi da Iran poseduje najveći i najraznovrsniji raketni arsenal na Bliskom istoku, sa hiljadama balističkih i krstarećih raketa dometa od nekoliko stotina kilometara do 2.000–2.500 km.

Neki od tih sistema mogu da dosegnu Izrael i djelove jugoistočne Evrope.

Prije prošlogodišnjeg 12-dnevnog rata sa Izraelom, procjenjivalo se da Iran ima između 2.500 i 3.000 balističkih raketa. Analitičari vjeruju da je taj arsenal tokom sukoba smanjen za približno polovinu.

Iranski najviši vojni zvaničnik, general-major Abdolrahim Mousavi, izjavio je ove nedelje da je zemlja ojačala sposobnost odvraćanja unapređenjem domaće proizvodnje balističkih raketa.

U oktobru je CNN izvijestio da je Iran kupio natrijum-perhlorat iz Kina kako bi obnovio zalihe raketa iscrpljene tokom sukoba sa Izraelom.

Među najistaknutijim raketama u iranskom arsenalu je Horemšahr-4, dometa 2.000 km i sa bojevom glavom težine 1.500 kg.

Tokom prošlogodišnjeg sukoba sa Izraelom, IRGC je saopštio da je prvi put upotrebio raketu Sedžil-2, opisujući je kao balističku raketu dometa 2.000 km sa izuzetno razornom bojevom glavom. Takođe je tvrdio da je rasporedio hipersoničnu raketu Fatah dometa 1.400 km.

Tokom tog rata, veruje se da je Iran lansirao oko 550 balističkih raketa i približno 1.000 dronova ka izraelskim ciljevima.

Iran je značajno ulagao u borbene bespilotne letelice, naročito serije Šahed i Mohadžer. Dronove Šahed, prema CSIS-u, intenzivno koristi i Rusija u Ukrajini.

Iranska vojska takođe tvrdi da upravlja mrežom podzemnih raketnih baza – često nazivanih "raketni gradovi" – širom zemlje.

Kopnene snage

Na kopnu Iran raspolaže velikim, ali uglavnom konvencionalnim snagama. IISS procjenjuje da regularna vojska ima oko 350.000 vojnika, uz više od 1.500 glavnih borbenih tenkova, uključujući T-72, domaće proizvedene tenkove Zulfiqar i starije modele američke proizvodnje.

Vojska raspolaže i stotinama borbenih vozila pešadije i oklopnih transportera, kao i sa gotovo 7.000 artiljerijskih sistema – od vučenih topova do višecijevnih bacača raketa.

Veći dio ove opreme datira od prije nekoliko decenija i čine je modernizovani američki, sovjetski i kineski sistemi, zbog čega su iranske kopnene snage pogodnije za teritorijalnu odbranu i dugotrajni rat iscrpljivanja nego za brze ofanzivne operacije.

Iran nazivaju "neosvojivom tvrđavom".

Vazduhoplovstvo

Iransko vazduhoplovstvo se široko smatra najslabijom granom njegove konvencionalne vojske. Iako ima oko 37.000 pripadnika, zemlja raspolaže sa svega oko 250 borbeno sposobnih aviona, prema IISS-u.

Mnogi od tih aviona potiču iz perioda prije Islamske revolucije 1979. godine, uključujući zastarjele F-4 Fantom, F-5 Tajger i manji broj F-14 Tomket.

Analitičari navode da su sankcije otežale održavanje i modernizaciju.

Prema analizi "Warpower: Iran", vazduhoplovstvo je "uglavnom sastavljeno od zastarjelih konstrukcija iz doba Hladnog rata, pretežno američkog porijekla, uz pojedine sovjetske modele i jedan francuski borbeni avion".

Mornarica

Na moru Iran primjenjuje izrazito asimetričnu strategiju, navodi IISS.

Umesto oslanjanja na velike ratne brodove, Ratna mornarica Islamske Republike Iran (IRIN) raspolaže sa više od 100 malih brzih jurišnih plovila naoružanih protivbrodskim raketama i raketama, namijenjenih napadima u rojevima na veće brodove u ograničenim vodama Persijskog zaliva.

Global Firepower procjenjuje da iranska mornarica posjeduje 109 plovila, uključujući 25 podmornica, 21 patrolni brod, sedam fregata, tri korvete i jedan brod za protivminsku borbu.

Vojna potrošnja

Iranski vojni budžet ostaje skroman u poređenju sa regionalnim rivalima. Prema podacima Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Iran je 2024. godine izdvojio 7,9 milijardi dolara za odbranu – 10 odsto manje nego 2023, ali i dalje 21 odsto više nego 2015. godine.

SIPRI navodi da je godišnji pad uglavnom posledica uporno visoke inflacije i uticaja američkih ekonomskih sankcija, koje su pogodile izvoz nafte, glavni izvor prihoda zemlje.

Međutim, iranski mediji su u decembru izvijestili da je vlada odobrila povećanje izdvajanja za odbranu i bezbjednost od 145 odsto za narednu godinu, čime bi predložena potrošnja dostigla oko 9,2 milijarde dolara.

