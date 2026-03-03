Bojanović je rekao da su po prijavi uputili dva vozila sa osam vatrogasaca i treće vozilo koje je krenulo sa čamcem, ukoliko bude bilo potrebe za njegovim angažovanjem.

Izvor: MONDO

Brzom reakcijom Službe zaštite i spasavanja iz rijeke Morače, ispod Visećeg mosta, spašena je mlađa ženska osoba, kazao je za CdM komandir Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović.

“Međutim, imamo tim za alpinizam, oni su se spustili i izvukli je iz vode“, rekao je Bojanović.