Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija ekspresno su se oporavili od poraza u Atini i nastavili seriju pobjeda u AdmiralBet ABA ligi, savladavši Zadar u dvorani “Krešimir Ćosić” rezultatom 87:66. Ovo je deseti uzastopni trijumf Podgoričana u međusobnim duelima sa Dalmatincima.

Ekipa Andreja Žakelja otvorila je meč fantastično, povela 13:0 nakon dvije trojke Jogija Ferela, jedne Rašida Sulajmona i poena Nikole Tanaskovića i Džerija Butsijela. Zadar je pokušao da se vrati serijom 9:0, ali Budućnost je već u finišu druge četvrtine imala dvocifrenu prednost – 36:21, a na odmor otišla sa 38:29.

U nastavku, Zadar je uspio prići na 38:33, ali su Tanasković i Đorđije Jovanović trojkom brzo vratili dvocifrenu prednost, koju su “plavo-bijeli” održavali praktično do kraja. U posljednjoj dionici Budućnost je pojačala gas i na kraju rutinski završila meč sa 21 poenom razlike.

Najefikasniji u timu Budućnost Volija bio je Aksej Butej sa 18 poena, dok su Jogi Ferel i Nikola Tanasković dodali 16, odnosno 12 poena. U redovima Zadra najviše se istakao Lovro Mazalin sa 14 poena.

Ovom pobjedom Budućnost je vezala šestu uzastopnu u regionalnom takmičenju i sada je na skor od 10-2.