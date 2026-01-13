U jednoj od ključnih utakmica grupne faze Eurokupa, košarkaše Budućnost Volija očekuje duel sa litvanskim Lietkabelisom, zakazan za 14. januar 2026. godine u 19 časova u Mtel dvorani „Morača“.

Žakelj smatra da Lietkabelis igra bolje nego u prvom dijelu sezone.

,,Doveli su još dva nova igrača, pa nas svakako očekuje zahtjevna utakmica. Trenutno su u dobroj formi – pobijedili su Ulm na strani i odigrali kvalitetan meč protiv Burga", kazao je.

Istakao je i da im ova utakmica predstavlja borbu za što bolju poziciju.

,,Kao i svaka utakmica u Eurokupu, i ova nam predstavlja borbu za što bolju poziciju u grupi. Igramo pred svojom publikom, poznajemo protivnika i na nama je da pokažemo mnogo više želje, čvrstine i koncentracije nego u prethodnoj utakmici. Samo tako možemo doći do pobjede", zaključio je trener Andrej Žakelj.

Tanasković je svjestan da je pred njima veliki izazov.

,,Očekuje nas tvrda utakmica protiv ekipe koja je fizički snažna i igra vrlo čvrsto. Moramo zaštititi naš obruč i kontrolisati njihov ofanzivni skok, jer tu stvaraju dosta problema. Imaju odlične šutere, pa je važno da budemo puni energije, agresivni i pružimo dobru partiju. Pozivam sve navijače da dođu i podrže nas, kako bismo utakmicu priveli u našu korist", kazao je kapiten Nikola Tanasković.