Bjeloruski teniser Ilja Ivaška šokirao je javnost kada je objavio mejl koji je ATP poslao zarobljenima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Mnogi sportisti su se našli zarobljeni usred rata Irana sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, a među njima ima i teniseri. Gledali smo strašne scene kada je teniski turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prekinut zbog prelijetanja iranskih dronova.

Košarkaši Partizana su ostali zarobljeni u Dubaiju, kao i košarkaši Dubaija, a sada je bjeloruski teniser Ilja Ivaška svima na uvid dao mejl koji je dobio od ATP-a, On je otkrio da je ATP tražio od tenisera zarobljenih usred rata 5.000 evra kako bi ih prevezao u Evropu.

"Dragi igrači, oba čelendžera ovdje (Fudžara 1 i Fudžara 2) su sada zvanično otkazana. ATP potencijalno organizuje čarter let u četvrtak 5. marta iz Muskata. Polazak je u 3 popodne ide se u Milano uz stajanje u Egiptu. Cijena je 5.000 eura po osobi. U slučaju da je neko zainteresovan pošaljite mi odmah vocap poruku. Hvala vam svima na strpljenju i razumijevanju. Želim vam srećan put", stoji u mejlu koji je objavio Ivaška.

Zašto je ovo toliki problem?

Nije mu puno trebalo da prokomentariše tu ponudu, pa je samo napisao: "Riječi nisu potrebne", a uz to je ironično dodao i emotikone koji aplaudiraju.

Da bi se razumjelo koliko novca zapravo traži ATP treba reći da su nagradni fondovi ova dva turnira 63.000 dolara, a da pobjednik dobija 9.500 dolara. Da bi se zaradilo 5.000 eura koliko traži ATP za kartu potrebno je stići u finale.

