Košarkaši Budućnost Volija preokretom su savladali Litkabelis 95:81 u 14. kolu Evrokupa, predvođeni sjajnim Tanaskovićem i Butejom, i nastavili borbu za vrh tabele u grupi.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Košarkaši Budućnost Volija ostvarili su važnu pobjedu u 14. kolu Evrokupa, savladavši litvanski Litkabelis rezultatom 95:81, nakon što su u prethodnom kolu neočekivano poraženi od Panioniosa.

Podgorički tim, sada sa skorom 9-5, i dalje se bori za vrh tabele i plasman među prve dvije ekipe u grupi pred nokaut fazu.

Utakmica nije počela po planu za domaći tim – Litkabelis je kontrolisao igru i imao prednost, čak i do +7 (35:28, 44:37). Tanasković i Aksel Butej su, međutim, svojim sjajnim partijama držali Budućnost u igri, postigavši zajedno 22 od prvih 26 poena tima pri rezultatu 32:26 za Litvance.

Dugo je rezultat bio neizvjestan, a gostujući tim je u jednom trenutku imao plus osam (53:61). Ipak, Budućnost je polako sustizala prednost, a poeni Rašilda Sulajmona donijeli su prvi put vođstvo crnogorskom timu (66:65) pred kraj treće četvrtine.

U posljednjem dijelu utakmice „plavi“ su potpuno preuzeli kontrolu. Trojka Buteja za 87:67 praktično je stavila tačku na meč i omogućila sigurnu pobjedu.

Najefikasniji u redovima Budućnosti bili su Butej sa 22 i Tanasković sa 20 poena, dok je Sulajmon dodao 17. Na strani Litkabelisa istakli su se Faras, Ajmak i Danuševičius, koji su postigli po 19 poena.



