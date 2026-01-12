Ovaj susret je od velikog značaja za podgorički tim, jer se radi o direktnom obračunu u borbi za bolju poziciju u grupi i što bolji plasman pred eliminacionu fazu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U jednoj od ključnih utakmica grupne faze Eurokupa, košarkaše Budućnost Volija očekuje duel sa litvanskim Lietkabelisom, zakazan za 14. januar 2026. godine u 19 časova u Mtel dvorani „Morača“.

”Poslije zahtjevnih ovosezonskih iskušenja, plavo-bijeli nastoje da potvrde kvalitet i kontinuitet igre na domaćem terenu pred svojom publikom, i zato klub ponovo apeluje na navijače da naprave plavo-bijelo „more“ na tribinama „Morače“. Protiv Turk Telekoma, podrška publike bila je više od goriva – bila je igrač više u svakom trenutku. Hajde da to ponovimo i protiv Litvanaca. Sezona ulazi u dio kada je svaki meč važan u svim takmičenjima i trebate nam baš vi kako bismo ostvarili što bolji rezultat. Izgubili smo od Panioniosa, gostovanje koje nije smjelo da se desi, ali smo uspjeli da se povratimo već protiv Zadra u ABA ligi. Sada smo prvi na tabeli naše grupe u ABA ligi i biće nam potrebna podrška na svakoj utakmici kako bismo to prvo mjesto i odbranili. Upravo u ovakvim utakmicama, kada se očekuje velika borba i maksimalna koncentracija sa obje strane, glasna podrška sa tribina može biti presudan faktor i dodatna snaga za plavo-bijele u trenucima kada se utakmica lomi. Zato – vidimo se u Morači!” – navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

Karte se mogu kupiti na biletarnici M-tel dvorane “Morača“ u utorak od 12 do 18 časova, kao i u srijedu od 12 časova do početka utakmice, po cijenama od 4, 6 i 8 eura.