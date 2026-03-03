MOSAD i CIA mjesecima unaprijed planirali zajedničku akciju ubistva vrhovnog vođe Irana Alije Hamneija. Otkrivena je pozadina cijele operacije.

Izvor: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Izrael i Sjedinjene Američke Države su prije ubistva vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija saznale sve o njemu - gdje se kretao, kada, koliko pripadnika obezbjeđenja je imao uz sebe u svakom trenutku. U velikom tekstu "Fajnenšel Tajmsa" je analizirana cijela akcija koja je dovela do smrti Hamneija u jednom od mnogobrojnih raketnih napada kada je počela izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes" u subotu 28. februara.

Kako su ispričali izvori upoznati sa cijelim slučajem, Izrael je hakovao sve saobraćajne kamere u Teheranu, prijestonici Irana. Jedna saobraćajna kamera je bila posebno važna zbog ugla koji snima - to je pružilo precizne podatke Izraelu i Sjedinjenim Državama da spoznaju šablon kretanja i ponašanja Hamneijevih tjelohranitelja.

"Mnogo prije nego što su pale bombe, mi smo upoznali Teheran kao što poznajemo Jerusalim. Kada poznajete mjesto tako dobro kao što poznajete ulicu u kojoj ste odrasli, primijetite jednu stvar koja nije na svom mjestu", ispričao je anonimni izvor.

Izrael zrównał z ziemią siedzibę ajatollaha Chamanei w ścisłym centrum Teheranu

620 m × 770 m prawie 0,5 km² Użyto 30 bomb konwencjonalnych, precyzyjnych i burzących

Atak był klasycznym uderzeniem kinetycznym o ogromnej sile. Okolica nietkniętapic.twitter.com/zRzhbUzKN7 — HaverPL (@HaverimPolska)March 1, 2026

Kako su CIA i MOSAD precizno locirale Hamneija?

Riječ je o jednom od najvećih obavještajnih poduhvata. Dvije svjetski poznate obavještajne agencije napravile su više stotina izvještaja u prethodnom periodu kako bi sve spremile za vazduhoplovne snage.

Kada su CIA i MOSAD utvrdili da će Hamnei prisustvovati važnom sastanku u svojoj kancelariji u Pasteurovoj ulici u Teheranu, znali su da je to prilika za direktan napad. Pored Hamneija, na tom sastanku bili su i brojni drugi visoki zvaničnici režima u Iranu.

Napad je bio planiran mjesecima unaprijed, mnogo prije nego što je američki predsjednik Donald Tramp uopšte počeo i da razmatra mogućnost vojne intervencije, odnosno da o tome javno govori, a ne samo sa svojim najbližim saradnicima. Izraelci nisu ništa htjeli da prepuste slučaju, sve su provjeravali na dva načina - ljudski i elektronski.

Izraelci su imali podatke sa mobilnih telefonskih mreža i svih saobraćajnih kamera u Teheranu. Sačinjen je detaljan izvještaj o ruti kretanja kolone obezbjeđenja Hamneija, raspored prostorija u zgradi njegove kancelarije i sve te podatke je imalo američko i izraelsko vazduhoplovstvo.