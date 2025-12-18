Tajrik Džouns propušta meč protiv Žalgirisa zbog povrede. Ljekarski tim odveo ga je na pregled magnetnom rezonancom i nisu mogli da vide o čemu se radi.

Izvor: MN Press

Košarkaš Partizana Tajrik Džouns (28 god, 204 cm) nije otputovao na meč protiv Žalgirisa (petak) i razlog tome bila je povreda, ali ona se nije vidjela na snimku magnetnom rezonancom, objavio je Mozzart sport.

Partizanov centar je u četvrtak bio na pregledu i nezvanično, doktori nisu utvrdili bilo kakav problem na snimku. Džouns se požalio na bol u natkoljenici, a ljekarski tim crno-bijelih potom ga je odveo na snimanje kompletnih nogu i nije nađena bilo kakva promjena ili povreda, prenosi isti izvor.

Stručni štab crno-bijelih i sportski sektor na čelu sa Žarkom Paspaljem i Mirkom Ocokoljićem ipak su zaključili da je bolje da se ne rizikuje jer Amerikanac osjeća bol, pa je ostao u Beogradu.

Odsustvovao i pri kraju Obradovićevog mandata

On je i pri kraju boravka trenera Željka Obradovića na klupi takođe propustio zbog povrede gostovanje ASVEL-u, na kojem je rizikovao da dobije i tehničku kraj terena. "Tajrikova povreda? Možete da pitate njega ili medicinski tim za to, hvala", kratko je tom prilikom objasnio Obradović.

Nedugo nakon toga, Džouns se vratio u ekipu.