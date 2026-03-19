Bivši sportski direktor Partizana Zoran Savić otkrio je detalje razgovora sa neduđenim pojačanjem Parnog valjka Nikolom Mirotićem

Košarkaš Monaka Nikola Mirotić bio je projektovan u Partizanu, jedan od najboljih evroligaša trebalo je da obuče crno-bijeli dres, da Parni valjak postane konkurentan i svim silama se vrati na put stare slave. Međutim, sve je propalo, Mitorić je postao košarkaš Monaka i navukao gnev Grobara. Bivši sportski direktor kluba Zoran Savić pojasnio je detalje zbog kojih reprezentativac Španije nije stigao u Humsku.

"(Ostoja) Mijailović je rekao da smo bili kod njega... bili smo Ostoja, Jovan (sin Ostoje Mijailovića) i ja kod njega u Crnoj Gori u kući. Stvarno je bio srdačan sastanak i stvarno je dao riječ. Zašto nije došao, zbog čega je promijenio razmišljanje, to su njegove neke stvari. On je imao zagarantovan ugovor sa Barselonom koji je čitav naplatio, tako da je sve ovo što je posle zarađivao bio bonus", rekao je Savić za "Sport Klub".

Iz Partizana su još na početku iste sezone otkrili da su postojali pregovori, da je Mirotić pristao, te da priče u medijima nisu bile neosnovane. Zašto je na kraju prekršio dogovor i Zoranu Saviću i dalje nije jasno.

"U tom momentu, tu se slažem sa Ostojom, ponudili smo mu više od naših mogućnosti, ali mislim da smo ponudili koliko smo mogli. Posle osvojene ABA lige smatrali smo da je mogao da se konektuje sa ostalim igračima. Da nam da neki plus, dao je riječ. Sam je insistirao na tome. Bio je između Monaka, čiji predsjednik ga je posjetio i nas. Rekao je da će nam reći za 48 sati".

Zašto Partizan nije odmah ozvaničio potpis? Zoran Savić otkrio je detalje koji su sprečili crno-bijele da dovedu veliko pojačnje: "Ne, nije bilo moguće. Iz razloga, da je negdje objavljeno da je potpisao, mogao je da izgubi 22.600.000 eura bruto od Barselone", pojasnio je Savić.