Nekadašnji košarkaš Tajris Rajs smatra da je Tajriku Džounsu najbolje da odmah napusti Partizan.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana ubjedljivo su poraženi od Makabija iz Tel Aviva (112:87), u 18. kolu Evrolige, a i taj meč će ostati upamćen po zvižducima koje su dobili igrači iz crno-bijelog tabora. Publika je pokazala nezadovoljstvo prije početka meča jer nije pružila podršku Džabariju Parkeru i Tajriku Džounsu, a centar Partizana je nakon meča ušao u klinč sa najvatrenijim pristalicama.

Vesti iz Beogradske arene veoma brzo su se raširile po košarkaškoj Evropi, a na snimak koji je nastao na kraju meča reagovao je i nekadašnji košarkaš Tajris Rajs. On smatra da bi za Tajrika Džounsa bilo najbolje da što pre napusti klub, kako ne bi dodatno ulazio u sukob sa navijačima crno-bijelih!

"On mora da ode odatle, čovječe. Zaboravite utakmice, kako će da se kreće po gradu sa tolikom tenzijom? Dovoljno je da bude u restoranu i da navijač ode predaleko", napisao je Rajs, koji je godinama igrao na najvišem nivou u Evropi, a sovjevremeno su ga u svom klubu priželjkivali i navijači Partizana i Crvene zvezde.

They have to get him out of there man. Forget the games, how is he going to move around the city with that much tension? All it takes is for him to be at a restaurant and a fan takes it too far.https://t.co/4tMyaYVXjz — Tyrese Rice (@ReseRice4)December 26, 2025

Tajrik Džouns je već sedmicama na udaru navijača Partizana, koji ga krive i za loše partije i za odlazak Željka Obradovića. Snažni centar se ove sezone muči i sa povredama koje klupski ljekari nisu mogli da otkriju, pa mu se zamjera i to što na nekim utakmicama nije mogao da pomogne saigračima. Sve je kulminiralo nakon utakmice u petak uveče, kada se činilo kao da Džouns nekog iz publike poziva na okršaj.

Sa druge strane, Tajris Rajs zna da bi ovakve stvari trebalo izbjeći. Tokom profesionalne karijere igrao je za najveće evropske timove poput Barselone i Panatinaikosa, dok je u Evroligi nastupao još i za Himki. Sa Makabijem iz Tel Aviva je 2014. godine postao šampion Evrope, što je najveći uspjeh u karijeri nekadašnjeg naturalizovanog reprezentativca Crne Gore.