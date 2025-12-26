Đoan Penjaroja je komenatarisao svoj debi na klupi Partizana.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Košarkaši Partizana doživjeli su novi debakl u Evroligi, pošto su u 18. kolu poraženi od Makabija iz Tel Aviva sa 112:87.

Ovo je bio meč koji je trebalo da označi novu eru crno-bijelih sa trenerom Đoanom Penjarojom i Kameronom Pejnom, ali bilo je to još jedno skandalozno loše izdanje košarkaša Partizana.

Nakon meča Penjaroja je dao izjavu za Arenu sport.

"Igrali smo dobru košarku u samo prvih 10 minuta, imali smo samo tri treninga, imali smo Bongu i Tajrika samo na posljednjem treningu. Moramo da unapredimo neke stvari, posebno karakter i odbranu. Moramo da lake stvari radimo polako i da ostanemo zajedno kao tim. Čestitam Makabiju", rekao je novi trener Partizana.

Loni Voker odigrao je sjajan meč u Beogradu i meč završio kao najefikasniji sa 20 poena.

"Veoma sam srećan, nisam dobro počeo u prvom poluvremenu, kasnije su mu saigrači vjerovali. Imamo mnogo talenta, vjerujemo, uhvatili smo ritam, cijeli tim radi odličan posao. Uradili smo sjajan posao u drugoj četvrtini. Moramo da nastavimo ovako".

Prve utiske nakon meča iznio je i trener Makabija Oded Kataš.

"Ostali smo zajedno. Imali smo sjajnu utakmicu napadački, defanzivno nismo dobro regovali u prvoj dionici, poslije smo se popravili, čitali igru i bolje timski igrali".

Prve reči Đoana Penjaroje posle neslavnog debija, ima jaku poruku za igrače.