Košarkaši Partizana redaju poraze, ali mnogo više od samih rezultata zabrinjava način igre i nedostatak karaktera i identiteta ovog tima.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je u ozbiljnim problemima i to je svima jasno. Nisu samo rezultati ono što je zabrinjavajuće. Kako za novog trenera Đoana Penjaroju tako i za navijače i svi koji prate crno-bijele. Mnogo veći problem jeste nedostatak identiteta i karaktera koji se ispoljava iz utakmice u utakmicu.

Manje-više je većina utakmica Partizana ove sezone po nekom sličnom scenariju. U jednom momentu sebi "iskopaju rupu" i imaju veliki dvocifren zaostatak i onda kreće "jurnjava" i pokušaj da se preokrene. U nekim mečevima im je to polazilo za rukom, kao na derbiju protiv Zvezde, ali u većini duela se to završavalo porazima. Tako je bilo i protiv Makabija.

U beogradskoj "Areni" je srpski tim igrao savršenu košarku šest minuta. Lopta je kružila, konstantno se tražio igrač u najboljoj poziciji, Kameron Pejn je dao tri trojke iz tri pokušaja, Vanja Marinković i Sterling Braun su dali po jednu i na semaforu je stajalo 28:17, prva dvocifrena prednost na utakmici. Ispostavilo se da je to bio ujedno i momenat u kom je počelo "gašenje" domaćeg tima.

Već poslije prve dionice prednost je bila samo "+1" (31:30), a posljednji momenat u kom je priključak postojao bio je u 15. minutu kada je izraelski tim imao minimalno vođstvo (42:41). U tih pet minuta prije odlaska na odmor uslijedila je serija od 16:2 koja je praktično stavila tačku na meč (58:43). U drugom dijelu je Ife Lundberg sa saigračima praktično samo "odrađivao posao" i čekao se samo konačan rezultat.

Partizan bez identiteta i karaktera

Izvor: MN Press

Neće Đoan Penjaroja svoj debi na klupi Partizana pamtiti po lijepom. Posebno ako se na to doda da problemi koje ima nisu lako rješivi. Nisu u pitanju porazi na jednu loptu, neizvjesne završnice niti nešto slično. Timovi lako i ubjedljivo slave protiv Partizana, Žalgiris je to uradio u Kaunasu (109:68), Makabi u Areni, a da nije bilo 48 poena Dvejna Vašingtona i Krka je mogla da iznenadi u ABA ligi (99:92). Nema ni identiteta, ni karaktera. Obično se karakter tima najbolje vidi kada ne ide i kada postoje problemi, takve situacije su bile i protiv Žalgirisa i Makabija i u oba meča nije izgledalo kao da je igračima stalo da se bore i spriječe brukanje.

Nije bilo nikakve reakcije, izgledali su kao tim koji samo čeka da se meč završi. Problem je što je tek polovina sezone i što ima još mnogo da se igra da bi se svi tek tako predali. Uostalom, ne dobijaju plate da bi na terenu izgledali kao da su tek upoznali i počeli da treniraju zajedno...

Šta mora bolje? Sve!

Jasno se vidi da u ovom timu Partizana ne postoji samo jedna stvar kao problem ili dvije, nešto što možda može da se riješi brzo i lako. Ekipa ne igra odbranu, protivnički igrači se praktično šetaju do koša. Isak Bonga izgleda kao jedini koji pokazuje trud u defanzivi i želju da nešto promeni. Moraće svi zajedno da poprave taj segment igre kako znaju i umiju i to što prije.

"Najvažnije je da promijenimo mentalitet i da 'očistimo mozak' i ispraznimo glavu. Igrači moraju da misle samo na teren i da se drže zajedno. Moramo da razmišljamo o prostim situacijama, da utvrdimo defanzivna pravila i da ne pronalazimo izgovore. Da prihvatimo lošu situaciju i da radimo. Teško je biti optimista u ovom momentu, ali dosta zavisi od mentaliteta. Ako je dobar, onda imamo dovoljno talenta. Naš stav nije dobar trenutno", iskren je Penjaroja.

Da li je rješenje u otkazima?

Šta je rješenje? To je nešto što će novi trener Penjaroja morati da analizira i sa stručnim štabom i sa čelnicima Partizana. Da li je rješenje u otkazima? To je takođe jedno od pitanja koje se postavlja već neko vrijeme. Prvi na "tapetu" je Džabari Parker koji dobija 2,5 miliona dolara po sezoni i prema riječima predsjednika Ostoje Mijailovića ima dvogodišnji ugovor. Male su šanse da će željeti da se odrekne tolikog novca. Doduše, riječi španskog stručnjaka sugerišu ka tome da i on ne računa na njega. Protiv Makabija je cijeli meč presjedio na klupi, nije igrao ni sekund.

"Džabari je igrač Partizana i ovo je bila moja tehnička odluka da ne igra. Nemam lični problem sa Parkerom. Bila je tehnička odluka da ne igra, ali ako ostane u sastavu može da zaigra u budućnosti", rekao je Penjaroja i tako "između redova" saopštio da mu nije u planovima.

Postoji li nešto pozitivno?

Pogledajte 02:05 Kameron Pejn izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Teško je poslije ovakvog poraza izdvojiti nešto pozitivno, ali ako postoji nešto to je Kameron Pejn. Kombo bek koji je stigao iz NBA lige pokazao je da na njega može ozbiljno da se računa. Ne samo zbog toga što je bio najefikasniji u Partizanu sa 15 poena (1/2 za dva, 4/6 za tri, 1/1 sa penala) već i zbog načina igre. Odlično je "čitao" dešavanja na terenu, išao na prodor kada je vidio prostor, šutirao za tri kada je bio otvoren. Imao je šest asistencija i četiri skoka. Takođe, sam je svjestan da svi moraju mnogo bolje.

"Moramo da komuniciramo mnogo bolje, da igramo odbranu bolje, da bolje čuvamo igrače. Moramo da ostanemo zajedno. Dešava se da svako ode na svoju stranu kada stvari ne idu, a baš su to momenti u kojima moramo da se držimo zajedno. Moramo da budemo zajedno i kada je dobro i kada je loše. Moramo bolje da komuniciramo u odbrani", poručio je Pejn koji je odmah vidio šta sve ne funkcioniše u igri njegovog novog kluba.

Vremena nema mnogo, slijedi meč sa Splitom u Pioniru u ABA ligi (nedjelja 19.30), pa gostovanje Valensiji za kraj godine (30. decembar u 20h). Onda slijedi meč sa Borcem u Čačku (3. januar), pa dupla evroligaška sedmica i gostovanja Monaku (6. januar) i Barseloni (9. januar). Uz sve to ne treba zaboraviti i da je Partizan poslije 18. kola na 18. mjestu Evrolige sa skorom 6-12.



