"Govorili da sam kukavica ako to ne uradim:" Marko Bulat skočio s visine metar i po na glavu, pad ga umalo koštao života

Marko Bulat otkrio i kako bi se danas postavio da njegovu djecu neko nagovara na opasne igre

Marko Bulat podijelio je potresnu priču iz djetinjstva kada je, kao desetogodišnjak, zamalo izgubio život zbog nesmotrenog skoka u snijeg.

Pod pritiskom vršnjaka skočio je sa ograde visoke oko metar i po, ali je pri padu nezgodno povrijedio vrat i u trenutku ostao bez daha. Situacija je bila dramatična, a posledice je dugo pamtio.

Danas, kao otac, jasno poručuje da ne bi dozvolio da njegova djeca prolaze kroz slične rizike, ističući koliko su takve „dječje igre“ zapravo opasne.

"Svi su se smijali, a ja sam mislio da ću umrijeti. Da sam polomio pršljen, sada bih bio u kolicima" prisjetio se pjevač i dodao da je na sreću uspio da udahne, što opisuje kao "najljepši udah u životu":

"Bila je gomila snijega, a ja sam hteo da skočim sa ograde visoke metar i po pravo na glavu u tu gomilu. Nije mi bilo svejedno, ali su me nagovarali da skočim i govorili da sam kukavica ako to ne uradim. Skočio sam, povrijedio vrat i izgubio dah. Nekoliko sekundi nisam mogao ni da udahnem ni da izdahnem, iskočio mi je pršljen.Tada sam mislio da ću umrijeti" rekao je Bulat ranije za medije.

Kako je danas otac dvoje djece, Bulat je iskoristio priliku da prokomentariše kako bi reagovao da se njegova djeca sada nađu u takvoj situaciji, tačnije da njih neko nagovori na takvu stvar.

"Zavisi kako bih saznao, da li na vrijeme ili kasno. Ali, edukativno, pedagoški, pokušao bih da objasnim na sve moguće načine opasnosti, pokazao bih im do kakve nesreće bi moglo da dođe, i pomagala kakva bi mogla da koriste, da vide na internetu slike, tada bi se opravdano plašili riječi koje si rekao. Jer djeci samo kad kažeš njima to na drugo uvo izađe, ovako bi vizuelizovali" objasnio je Marko svojevremeno za domaće medije.

