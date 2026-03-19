Boki 13 "prošvercovao" telefon u zatvor, otkrio da će sve pokazati: "Vidjećete nikad viđene fotografije" (Video)

Boki 13 prisjetio se zatvorskih dana i šokirao izjavom.

Izvor: MONDO

Poznati makedonski šoumen Bojan Jovanovski, u javnosti prepoznatljiv kao Boki 13, još jednom je privukao veliku pažnju medija pojavivši se na konferenciji za novinare, organizovanoj povodom njegovog predstojećeg koncerta u Areni.

On je tom prilikom istakao da će pokazati svoje fotografije iz zatvora.

Poslušajte šta je Boki rekao:

Pogledajte 00:52 Pokazaću nikad viđene fotografije iz zatvorskih dana: Boki 13 otkrio da je imao "prošvercovan" telefon Izvor: MONDO/Marina Cvetković Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Podsjetimo, Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, osuđen je na pet godina zatvora u ponovljenom suđenju za slučaj "Međunarodni savez", gdje je proglašen krivim za prevaru i pranje novca.

On za MONDO otkrio kako se osećao u tom periodu.

"Moja jaka volja, želja da se nastavi život dalje, to me je držalo. Moja majka, koja je bila moj oslonac, prijatelji... Jednostavno, moj zdrav duh me održao u zatvoru. Kada su u pitanju zdravstvene situacije i moje zdravlje, pod terapijama sam, imao sam četiri teške operacije, jedva sam ostao živ. Pod specijalnom medicinskom ishranom sam, protokolom. Ne smijem da pušim, ali eto, uzimam, ne smijem da pijem kafu, hoću da pijem kafu. Shvatio sam ozbiljno, drugi dio terapije sam revnosan i tačan".