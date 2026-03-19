Prinudno sletio američki lovac F-35 u jednu od američkih vazduhoplovnih baza na Bliskom istoku.

Američki lovac F-35 prinudno sletio na pistu jedne američke vazduhoplovne baze na Bliskom istoku, javlja "CNN". Nije zvanično potvrđeno, ali se vjeruje da ga je pogodila iranska raketa tokom 20. dana rata na Bliskom istoku.

Za "CNN" su to potvrdila dva izvora. Kapetan Tim Hokins, portparol američke Centralne komande, izjavio je da je stelt avion pete generacije bio na misiji iznad Irana kada je odjednom morao prinudno da sleti.

Avion čija vrijednost je veća od 100 milina dolara je uspio bezbjedno da sleti, a pilot je u dobrom stanju. Istraga je u toku.