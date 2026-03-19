Nigerijski centar Ebuka Izundu doživeo je lakšu povredu.

Centar Crvene zvezde Ebuka Izundu neće biti na raspolaganju Saši Obradoviću za meč protiv Panatinaikosa koji je na programu u petak od 20.15 u Atini. Ovo je veliki hendikep za crveno-bijele, pošto će se upravo pod košem voditi velika bitka.

Ipak, postoje i dobre vijesti, kako je prenio "Sportklub", povreda je lakše prirode i Nigerijac će propustiti duel u OAKA areni iz predostrožnosti. Očekuje se da bude spreman za duplo kolo i mečeve sa Baskonijom i Barselonom u Španiji.

Zvezda je povela Hasijela Rivera u Grčku, ali pitanje je da li je on spreman za velike napore. Crveno-bijeli tako na centru ostaju sa Džoelom Bolombojem i Donatasom Motiejunasom.

Izundu ove sezone bilježi osam poena i 4,3 skoka za 14 minuta na parketu i definitivno je igrač koji je dao najveći doprinos ulazeći sa klupe.