Đoan Penjaroja je rekao da će Džabari Parker imati priliku da zaigra. "Ako ostane u sastavu", rekao je novi trener crno-bijelih.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana ubjedljivo su poraženi od Makabija, a iako je bio u sastavu Džabari Parker nije ušao ni sekund na ovom meču.

Nakon utakmice, jedan od novinara je naglasio da je Mirko Ocokoljić ostavio Džabarija Parkera na klupi na prethodnim mečevima zbog nedostatka truda i zalaganja i pitao ga da li je zbog toga i Đoan Penjaroja odlučio da ne pusti najskupljeg košarkaša Partizana na teren ni jedan sekund.

"Ne. Džabari je igrač Partizana i ovo danas je tehnička odluka. Moja tehnička odluka. Ali nemam lični problem sa Džabarijem Parkerom. Bila je to tehnička odluka i mislim da danas nije igrao, ali ako ostane u sastavu može da zaigra", rekao je Đoan Penjaroja.

Šta se dešava sa Džabarijem Parkerom?

Na ovom meču je ostao bez minuta, a protiv Krke je na terenu bio 20 minuta, mada se nije mnogo primijetio. Imao je 2 poena, 4 skoka i asistenciju. Protiv Žalgirisa je upisao sedam minuta bez učinka osim jednog skoka, a momenat kada nije skočio nakon mrtve lopte u podbacivanju ga je "istjerao" sa terena.

Prije toga je propustio meč sa Virtusom, igrao je protiv FMP-a 12 minuta, a u vječitom derbiju 11 uz 3 poena. Poslednji put je dvocifren bio u meču sa Klužom 7. decembra.