Evroliga se mijenja, od naredne sezone u njoj će učestvovati 20 klubova, a čini se da nikad nije bilo više novca - iako nagrade nisu porasle. Veliki broj igrača iz NBA lige stigao je ovog ljeta u evroligaše, poput Vlatka Čančara u Olimpiju, Vasilija Micića u Hapoel, Čume Okekea u Real Madrid, Šejka Miltona u Partizan i mnogih drugih, a ima onih koji smatraju da to nije dobar model.

Some of these Euroleague teams signing guys just because they played in the NBA. It’s a shift happening. More publicity and entertainment, less about hoops and winning. I guess the plus side is sales should go up. — Tyrese Rice (@ReseRice4)August 10, 2025



Jedan od njih je bivši američki košarkaš Tajris Rajs (38) koji je karijeru završio 2020. godine u AEK-u iz Atine, dok je u svojim najboljim danima dominirao Evroligom. Pamtimo da je bio šampion Evrolige 2014. godine sa Makabijem, kada je "poletio" za novcem koji je nudio Himki - s kojim je potom uzeo i Evrokup - a koji sada smatra da evropska košarka ima probleme.

"Neki od ovih evroligaških timova potpisuju igrače samo zato što su igrali u NBA...", napisao je Rajs na Tviteru i dodao: "Dešava se promjena definitivno. Više publiciteta i zabave, a manje košarke i pobjeda. Valjda je dobra strana što bi 'prodaja' trebalo da poraste".

Za sada nije jasno na koga je tačno mislio Tajris Rajs kada je uputio ovakav komentar, možda na Rišona Holmsa koji samo što je stigao u Panatinakos, pošto je njegov transfer nedavno odjeknuo. Međutim, o kome god da se radi - očigledno zabrinut je jer se klubovi iz Evrolige sve rjeđe odlučuju za igrače iz manjih sredina u Evropi - ili one sa koledža, razvojne lige, prosto su sada natjerani da ovako posluju.

Interesantno je da je Rajs - inače svojevremeno i reprezentativac Crne Gore - stigao sa Boston koledža u Panionios, pa je igrao za Artland, Lijetuvos ritas, Bajern Minhen, pa Makabi Tel Aviv s kojim je bio MVP i šampion Evrolige. Poslije toga je ovaj plejmejker nastupao za Barselonu, Šenžen, Bamberg, Panatinaikos i AEK.

Ko je sve iz NBA došao u Evroligu?

Vidjeli smo veliki broj transfera ove sezone u Evroligi, a ovo su košarkaši koji su direktno stigli iz NBA, s tim da će mnogi od njih tek potpisivati za klubove u Evropi, kada ostanu bez ugovora.

Ošej Briset - iz Filadelfije u Makabi

Vasilije Micić - iz Šarlota u Hapoel

Vlatko Čančar - iz Denvera u Olimpiju Milano

Lamar Stivens - iz Memfisa u Pariz

Luni Voker - iz Filadelfije u Makabi

Džef Dautin - iz Filadelfije u Makabi

Brendon Boston Džunior - iz Nju Orleansa u Fenerbahče

Šejk Milton - iz L.A. Lejkersa u Partiza

Čuma Okeke - iz Klivlenda u Real Madrid

Rišon Holms - iz Vašingtona u Panatinaikos

Naravno, dosta je i onih koji su u jednom trenutku karijere igrali u NBA poput Rodionsa Kuruca (Baskonija), Devontea Grejema (Crvena zvezda), Kostasa Adetokunba (Olimpijakos) i tako dalje...