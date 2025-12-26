Trener Crvene zvezde Saša Obradović suočava se sa dosta kadrovskih problema otkako se vratio na Mali Kalemegdan.

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Cedevita Olimpiji u okviru 12. kola ABA lige, a meč je na programu u subotu od 20.30. Trener crveno-bijelih Saša Obradović i dalje ima ozbiljnih problema sa povredama, a poslije nimalo lakog poraza od Pariza slijedi novi zahtjevan izazov.

Van tima su trenutno kapiten Dobrić, Rivero, Kenan, Karter, Bolomboj, Plavšić... "Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica protiv vrlo motivisanog i svežeg protivnika. Imamo velikih problema u sastavljanju tima, odavno nismo imali zajednički trening svih raspoloživih igrača, ali to je nešto sa čime moramo, i živimo već neko vrijeme. I u takvim okolnostima trudimo se da eliminišemo loše stvari u našoj igri, ali gust raspored ne daje mnogo vremena za takve stvari. Takođe, i imperativ i važnost svake utakmice u rasporedu ne daju previše mogućnosti za trening. Međutim, to je pritisak sa kojim se nosimo i zato molim naše navijače da dođu i da nam pomognu u ovoj važnoj utakmici", rekao je trener crveno-bijelih.

Dejan Davidovac iznio je svoja očekivanja pre meč sa dobro poznatim rivalom. "Pred nama je sigurno teška utakmica, rezultatski važna. Želimo pobjedu kojom bi se uključili u borbu za sam vrh tabele u našoj grupi, i ujedno revanš za poraz u Ljubljani. Pozivam naše navijače da dođu da nas podrže i pomognu nam da dođemo do vrlo važna dva boda protiv jedne dobre i iskusne ekipe koja ove sezone igra jako dobro i u Evrokupu i u ABA ligi", rekao je igrač crveno-bijelih.

Ovo će biti 17. duel dva kluba, a Crvena zvezda ima bolji skor 11-5, dok su Cedeviti pripala oba međusobna duela prošle sezone.