Saša Obradović moći će da računa na iskusno krilo, dok se čeka pojačanje na centarskoj poziciji.

Izvor: MN Press

Sjajne vijesti za navijače Crvene zvezde! Klub sa Malog Kalemegdana oglasio se sa novim medicinskim izvještajem u kome se navodi da su se Dejan Davidovac i Ebuka Izundu oporavili i počeli sa treninzima. Uroš Plavšić i Hasijel Rivero su u procesu oporavka, dok je Jago Dos Santos doživeo povrijedu i još uvijek nije poznat stepen povrijede.

U saopštenju crveno-bijelih se navodi:

KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da se Dejan Davidovac oporavio od povrijede aduktora (primicač) i počeo sa timskim treninzima. Ebuka Izundu se takođe oporavio od povrijede skočnog zgloba, i počeo sa individualnim treninzima sa kondicionim trenerom.

Ebuka Izundu

Izvor: MN Press

Uroš Plavišić je tokom utakmice sa Olimpijakosom zadobio nakon udarca povrijedu ramena. U procesu je oporavka koji će trajati više nedjelja. Nakon kontrole odrađene 01.12 Hasiel Rivero je odložio je štake i nastavlja sa procesom oporavka.

Na treningu u srijedu bol u nozi osjetio je naš bek Jago Dos Santos, zbog čega je ranije napustio trening, a nakon pregleda i dijagnostike biće utvrđen stepen povrijede i dalji koraci", stoji na sajtu Zvezde.