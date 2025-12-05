Crvena zvezda je poražena u Evroligi od Barselone, a trener Saša Obradović je istakao da njegov tim ne smije da igra na ovaj način.

Crvena zvezda je poražena od Barselone na svom terenu, a trener crveno-bijelih Saša Obradović je odmah posloke meča istakao da njegov tim nije bio smiren i da je igrao previše ponesen atmosferom.

"Zaslužili su da pobijede, bili su pametniji, bili su strpljivi, išla je lopta bolje. Igrali smo euforično, bez plana. Nije lako analizirati, ali nije ovo način na koji želimo da igramo. Mislim da smo malo potpali pod atmosferu i nismo uopšte igrali pametno. Dali smo lake poene u kontranapadui. nismo dobro koristili faulove. Barselona je igrala sjajnu utakmicu i dala je neke teške šuteve. Ova pauza nije nam dobro donijela, ali moramo da naučimo. Nije šut bio problem nego selekcija šuta je bila. Previše hektično, tako se ne igraju velike utakmice. Moraš da budeš strpljiv, da tražiš pravog čovjeka, pravog šutera. Bili smo malo pogubljeni, rekao bih", rekao je on.

Šta je rekao na konferenciji?

"Čestitke Barseloni, bili su pametniji i zaslužili su da pobijede. Ponekada smo djelovali kao ekipa koja nema dobar plan. Možda uz podršku navijača smo izgledali kao da smo euforični, a tako se ne igra. Barselona je igrala pametno, strpljivo, nismo igrali odbranu dobro", rekao je na konferenciji za medije na startu.

Crveno-bijeli nisu iskoristili bonus u dvoke četvrtine i stekao se utisak da je "mekano" odigrano.

"Prvo to je sigurno jedan dio, stvar koncentracije. Da li praviš faul, kad i sa kojom agresivnošću. Povremeno smo to radili, ali nije samo to. Koliko smo samo jednostavnih poena dobili na aut ispod koša. Uzmeš i pripremaš se, znaš šta ti slijedi. Kaznili su nas u skoro svakoj situaciji. Komunikacija između igrača je bila loša, Barselona nam je iz svega dala ponešto. Prvo je bio Klajburn, pa Panter, Brizuela, Šengelija. Cijeli tim je igrao. Pali smo pod uticaj ovih dobrih rezultata i nismo imali glavu da igramo zajednički. Padala je koncentracija i samopouzdanje. Ako je nešto dobro znamo da ne treba ovako da igramo. Iako bih više volio da analiziramo ovo kao pobednici. I isto bih pričao, da ovako ne treba da se igra. Teško je kontrolsiati sve faktore koje su oko nas", analizirao je Obradović.

Naglasio je šef struke crveno-bijelih da su njegovi igrači previše solirali i da nisu imali strpljenja kada je bilo najbitnije.

"Imali smo nekoliko dana, dobrih treninga, imali smo dobru atmosferu, ali to nije garancija. Za sve moraš da radiš. Ako to od prvog napada ne radiš dobro, onda je teško. U svlačionici i poluvremenu smo pričali da nemamo razigrane igrače. Nekako mi je izgledalo da je svako htio da bude heroj. Moraš da imaš stpljenje. Ako se zove akcija ne možeš da izađeš, postavlja se pitanje zašto ideš ovamo ako smo ovako vježbali. Teško je uijvek uticati na to. Neko će da kaže da je ta vrsta igre malo prošlost, ali tako se kontroliše ritam utakmice."

Šta sa Dobrićem i derbijem?

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić je dobio udarac i nije se vraćao na teren, a dobio je Obradović zahtjev i da prokomentariše "vječiti derbi" u narednom kolu.

"Dobio je udarac, pao je na leđa, ne znam koji je stepen povrede, ali miislim da nije strašno. Što se tiče derbija, ne bih volio da pričam o Partizanu. Imamo prvo Bosnu", dodao je Obradović.

Na kraju je upitan i da li je reprezentativna pauza uticala na njegov tim.

"Uvijek je varljivo, vrlo je varljivo kako ćeš da dođeš. Imali smo neka iznenađenja, ne mogu reći da sam očekivao neki pad, igrali smo jako dobro protiv Olimpijakosa, ali sada je i ta neka emocija iz te utakmice rezultatirala da možda budemo opušteni u pripremi. Mi smo koliko utakmica dobijali, desila se Barselona gdje nismo mogli. Sve to može da bude razlog, ali više bih tražio razlog u nama."