Crvena zvezda je predvođena Džaredom Batlerom konačno savladala Spartak.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je poslije četiri poraza u duelima sa Spartakom iz Subotice konačno uspjela da pobijedi. Predvođena Džaredom Batlerom, trijumfovala je rezultatom 93:74.

Američki plejmejker je meč završio sa 18 poena i bio je najefikasniji, ali iako je krajnji rezultat sugerisao rutinsku pobjedu, ona je bila sve osim toga. Meč je počeo serijom 8:0 za goste, koji su vodili tokom cijelog prvog poluvremena, a na samo dva minuta do kraja treće četvrtine rezultat je bio 63:60. Ipak, serija poena upravo Batlera odvojila je crveno-bijele, koji su na kraju rutinski priveli utakmicu kraju.

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 12 (4 as), Miljenović 13 (6 sk, 3 as), Grejem 4 (3 sk), Batler 18 (4 sk), Davidovac 5 (3 sk), Izundu 10 (7 sk), Motiejunas 7 (3 sk), Nvora 10 (6 sk), Odželej 8, Jago 6

SPARTAK: Banjac 4, Drobnjak 15 (6 as), Henlan 10 (3 as), Momirov 3 (3 as), Kenedi 18 (3 sk), Medarević 9 (4 sk), Tompson 7, Ilić 4 (4 sk), Bodrožić 7 (4 sk), Rebić, Mlađenović

Crvena zvezda je veoma loše otvorila utakmicu – već u drugom minutu bilo je 8:0 za goste, a do kraja prve dionice tim Saše Obradovića nije uspijevao da anulira taj zaostatak. Spartak je do polovine prve četvrtine imao dvocifrenu prednost, ali je domaćin potom zaigrao čvršću odbranu. Zvezda je prišla na poen minusa, ali je u finišu primila lake poene, pa je nakon prvih deset minuta bilo 26:23 za goste.

Na početku druge četvrtine ponovo se raspala igra crveno-bijelih, koji su nakon serije trojki rivala gubili 35:25. Ipak, Stefan Miljenović je sa pet vezanih poena vratio Zvezdu u meč. Kada su se domaći približili, uslijedile su nove greške, a Keondre Kenedi je pogodio za 41:32. Do poluvremena je Zvezda ipak uspjela da se vrati, a trojka Džareda Batlera uz zvuk sirene donijela je prvo vođstvo crveno-bijelima – 47:45.

Treća četvrtina donijela je promjenljivu igru, ali je Zvezda na startu uspjela da se odlijepi na 55:45. Nakon što se tim Valde Jovanovića približio na 63:60 poslije trojke Bodrožića, uslijedila je nova serija poena Batlera, pa je Zvezda pred posljednjih deset minuta imala prednost od 74:62. U završnoj četvrtini Spartak ni u jednom trenutku nije ozbiljnije zaprijetio, a priliku su dobili i tek oporavljeni Jago Dos Santos, kao i igrači sa manjom minutažom.