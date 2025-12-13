Crvena zvezda imala je i 16 poena prednosti, a na kraju je izgubila od Partizana zbog nekoliko velikih grešaka u momentima kada se sve rešavalo.

Izvor: MN Press/ATA Images/Dušan Milenković

Derbi između Crvene zvezde i Partizana završio je dramatičnim preokretom crno-belih, koji su iz minusa od 16 poena pred kraj treće četvrtine (60:44) slavili sa 79:76. Trener Zvezde Saša Obradović ostao je da analizira gdje je sve pošlo nizbrdo.

Crvena zvezda je u prva tri kvartala kontrolisala igru, tražila Donatasa Motiejunasa u reketu i birala racionalne šuteve, ali je u završnici počela da forsira trojke. Na kraju je imala 11/36 za tri, dok su samo Kodi Mekintajer i Batler dali 5 od ukupno 18 pokušaja. U odlučujućem kvartalu Zvezda je postigla samo 16 poena, primila 30, a u reketu je poentirala svega četiri puta.

Kodi Mekintajer je bio skoro neprimjetan, sa samo 6 poena, četiri izgubljene lopte i minimalnim doprinosom u poslednjem kvartalu. Analitičari i bivši trener Vlade Đurović ukazali su da Zvezdi nedostaje plej koji može da vodi ekipu u ključnim momentima, dok trenutni plej često forsira šut umjesto prodora i kreiranja igre.

Najraspoloženiji u ekipi bio je Džordan Nvora, koji je dao 20 poena i imao sedam asistencija, ali je iznenađujuće dugo bio na klupi – tek se vratio pet minuta pre kraja meča, što je, prema ocjenama stručnjaka, dodatno ograničilo Zvezdinu igru u završnici.

Trener Obradović je pravio i greške u rotaciji centara, izvodeći Ebuku Izundu pred kraj treće četvrtine, dok je u odlučujućem periodu šansu imao Motiejunas, što je doprinijelo slabijoj borbi za skok. Partizan je na kraju bio bolji u skokovima (37 naspram 35).

Crvena zvezda će do kraja 2025. imati tri utakmice u Evroligi: gostovanje Hapoelu u Tel Avivu (16. decembar, 20.05), domaći meč protiv Virtusa (19. decembar, 20.45) i gostovanje Parizu (23. decembar, 20.45). Nakon toga sledi pauza do januara 2026, kada u Istanbulu dočekuje Efes.