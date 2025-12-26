Košarkaši Budućnosti Voli savladali su Megu 100:82 u 12. kolu ABA lige, upisavši drugi uzastopni meč sa trocifrenim učinkom i dobrom igrom najavili važan duel protiv Turk Telekoma.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Košarkaši Budućnosti Voli bez većih problema su opravdali ulogu favorita u 12. kolu ABA lige, pošto su u Mtel dvorani Morača savladali ekipu Mege rezultatom 100:82.

Izabranici Andreja Žakelja drugi meč zaredom postigli su trocifren broj poena, nakon što su prošlog ponedjeljka ubacili 102 poena Beču. Takva forma predstavlja dobru uvertiru za najvažniji duel dosadašnjeg dijela sezone, koji će „plavi“ odigrati pretposljednjeg dana ove godine protiv Turk Telekoma. Budućnost će biti domaćin i pobjedom bi se uključila u ravnopravnu borbu za jedno od prva dva mjesta u grupi, koja donose direktan plasman u četvrtfinale.

Podgoričani su sjajno otvorili utakmicu i već u prvih deset minuta, predvođeni raspoloženim Rašidom Sulejmоном, stekli dvocifrenu prednost. Amerikanac je u prvoj četvrtini pogodio dvije trojke i sva tri šuta za dva poena, ukupno postigavši 12 poena, koliko je iznosila i prednost Budućnosti nakon uvodnog perioda – 31:19.

Sulejmon je nastavio u istom ritmu i do poluvremena, a značajan doprinos dao je i Akesel Butej, pa je crnogorski šampion na odmoru imao sigurnih 53:38. Francuski internacionalac je u drugoj dionici postigao 11 poena, dok je Sulejmon do tada već bio na 19.

U nastavku susreta Budućnost je rutinski kontrolisala igru, što je treneru Žakelju omogućilo da odmori glavne nosioce. Sulejmon je meč završio sa 19 poena, dok je Butej, najefikasniji igrač utakmice, postigao poen više.

Kapiten Nikola Tanasković ubacio je 13 poena, Flečer Megi 12, a Đorđije Jovanović 11.

Iako su imali čak deset skokova manje od protivnika, košarkaši Budućnosti su upisali sigurnu pobjedu, uz podatak koji posebno raduje – svega pet izgubljenih lopti tokom čitave utakmice.

BUDUĆNOST VOLI - MEGA 100:82 (31:19, 22:19, 22:20, 25:24)

Podgorica - SC "Morača". Gledalaca: 450. Sudije: Sašo Petek (Slovenija), Mario Majkić (Slovenija), Franko Gracin (Hrvatska).

Budućnost Voli: SULAJMON 19, Megi 12 (1-1), Mejs 8, Tompson 2 (2-2), Slavković, TANASKOVIĆ 13 (5-3), FEREL 7, JOVANOVIĆ 11 (2-2), Morgan 4, BUTSIJEL 4 (4-4), Nikolić, Butej 20 (4-4).

Mega: Milenković, LUK 10 (6-2), ĐULOVIĆ 11, DREZGIĆ 11 (4-4), MARKOVIĆ 14 (3-3), Vukčević 8, Kroflič 4, SIBI 10, Suigo 7, Srzentić 4 (2-2), Gačić, Mušicki.



