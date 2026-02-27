logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snimak koji nam je vratio vjeru u ljudsku dobrotu: Video labuda na trotoaru pa uslijedilo ono zbog čega nam liju suze

Snimak koji nam je vratio vjeru u ljudsku dobrotu: Video labuda na trotoaru pa uslijedilo ono zbog čega nam liju suze

Autor Jelena Sitarica
0

Snimak sa labudom na trotoaru koji nam je vratio vjeru u ljudsku dobrotu

Snimak sa labudom na trotoaru koji nam je vratio veru u ljudsku dobrotu Izvor: printscreen/tiktok/clive_bucher

Danas se nerijetko stiče utisak da svi nekuda žure i jure, te da se nema uvijek vremena ni za predah, a ni za eventualnu pomoć drugima koji ne mogu da drže korak, naročito kada je riječ o onima koji promjene nisu tražili, ali su ih dobili. 

Životinje su, po nepisanom pravilu, prve na udaru - gradovi rastu, razvijaju se, a prirodna staništa sve su manja, i ugroženija, zbog čega brojne vrste moraju ili da se prilagode ili da se suoče sa potencijalnim istrebljenjem. 

Međutim, ima i onih koji, ma koliko žurili, ipak imaju toliko vremena da se nađu životinjama u problemu. Zvijezda ove priče je labud koji je slučajno zalutao na trotoar, a onda se suočio sa metalnim ogradama zbog kojih nije znao kako da se vrati do vode gdje mu je porodica. 

Izvor: printscreen/tiktok/clive_bucher

I dok bi neko drugi okrenuo glavu i ostavio pticu da se sama "snađe", kao i da je potencijalno usmrte automobili, jedan mladić potrudio se da labuda bukvalno sprovede do vode. 

Kako dobro djelo uvijek pokrene seriju drugih, tako su i njemu u jednom trenutku prišli prolaznici i pomogli da ptice sigurno dođe do vode. 

Pogledajte:

@clive_bucher

Tried to help an anxious swan find her way back to the water Sometimes it doesn’t take much for someone — but for somebody else, it means the world❤️

♬ Finitude - Gabriel Albuquerqüe

Snimak koji broji milione pregleda postao je viralan na TikToku, a mnogi komentarišu isto - ovaj mali čin, vratio nam je vjeru u ljudsku dobrotu. 

Tagovi

Labud čovjek pomoć video

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ