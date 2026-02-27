Martinoviću su lisice na ruke stavljene u okolini Kana, na jugu Francuske. Osim njega, privedeni su i Đorđe i Tamara Martinović, takođe porijeklom iz Crne Gore, kao i još četiri osobe na teritoriji Francuske, Italije, Belgije i Švajcarske.

Izvor: EUROPOL

Bjegunac za kojim je tragalo više evropskih zemalja, a koji je porijeklom iz Crne Gore, Željko Martinović, uhapšen je u akciji Europola kojom je razbijena kriminalna grupa koja se sumnjiči da je oprala više miliona eura zarađenih švercom kokaina.

Martinoviću su lisice na ruke stavljene u okolini Kana, na jugu Francuske. Osim njega, privedeni su i Đorđe i Tamara Martinović, takođe porijeklom iz Crne Gore, kao i još četiri osobe na teritoriji Francuske, Italije, Belgije i Švajcarske. Policija je zaplijenila imovinu vrijednu preko pet miliona eura. Akcija hapšenja izvedena ja u ponedjeljak u šest ujutru, kada su policijske snage razbile prozore i vrata na luksuznoj vili osumnjičenog Martinovića kako bi uhapsili bjegunca, piše Dan.

Martinovića sumnjiče da je bio dio grupe koja je prala novac stečen od kokaina za italijanske ozloglašene grupe Kamora i Ndrangeta. Porijeklom je iz Crne Gore, a državljanin je Kanade, i s pasošem te države je i lišen slobode. Istraga je počela prije tri godine, a istražitelji iz više zemalja i međunarodnih bezbjednosnih službi pratili su tokove novca širom Evrope. U zvaničnom saopštenju Europola navodi se da je uhapšeni Crnogorac bio na listi najtraženijih kriminalaca za kojima je ta policijska organizacija tragala.

Francuski mediji navode da je uhapšeni jedan od najznačajnijih evropskih mafijaša. Prenose da je u pitanju muškarac koji je porijeklom iz Crne Gore, a koji je nekoliko godina živio sa porodicom u luksuznoj vili u blizini Kana. On je bio prioritetna meta Europola, koji ga sumnjiči da je vodio skoro stotinu Signal naloga za trgovinu, uglavnom drogom i svoje aktivnosti pranja novca.

"U novembru 2025. godine, u luci Antverpen, zaplijenjen je kokain iz Latinske Amerike, koju akciju su izveli belgijski carinici, što je omogućilo utvrđivanje veza između raznih osumnjičenih, Italijana i Crnogoraca, i raznih kompanija i fiktivnih kompanija uključenih u pranje novca, posebno putem lažnih faktura i investicija u nekretnine" piše u saopštenju tamošnjeg tužilaštva.

Ova operacija je rezultirala hapšenjem četiri osobe u Francuskoj i zaplijenom nekoliko luksuznih vozila, nekretnina vrijednih preko pet miliona eura, 60.000 eura u kriptovalutama i 26.000 eura u gotovini, prenosi Dan.

"Na italijanskoj strani, još tri osobe su uhapšene po evropskim potjernicama koje je izdala Francuska" izjavio je tužilac iz Marselja.

U saopštenju Europola navedeno je da se ta agencija u istragu uključila od 2023. godine i da je ovaj slučaj brzo postao jedna od najaktivnijih operacija u okviru njenog Evropskog centra za finansijski i ekonomski kriminal. Slučaj je dobio kompletan spektar aktivnosti Europola: naprednu kriminalističku i finansijsku analizu, bezbjednu komunikaciju i raspoređivanje na terenu u Francuskoj i Italiji radi podrške nacionalnim istražiteljima i izgradnji zajedničke operativne slike. Godinu kasnije u Eurodžastu je osnovan Zajednički istražni tim (JIT) između Francuske, Italije i Švajcarske, što je omogućilo blisku pravosudnu koordinaciju. Preko Europola, u slučaj su se uključili dodatni partneri – Belgija, Njemačka i Ekvador. Italijanska Direkcija za istrage protiv mafije (DIA) finansijski je podržala operativne sastanke i raspoređivanje istražitelja.