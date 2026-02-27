Sud je danas predočio da je na prethodnom ročištu konstatovano da je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo dopis da nije pronašlo audio zapise mjera tajnog nadzora koje su optužnicom predočene kao dokaz.

U podgoričkom Višem sudu danas je održano suđenje u postupku u kojem se sudi Zoranu Mrvaljeviću i grupi iz Herceg Novog. Postupak vodi sudija Simo Rašović.

Na današnje ročište su došli optuženi Zoran Mrvaljević, Slobodan Vico i Jovo Riznić.

Sudija je upitao specijalnog državnog tužioca da li ostaje pri predlogu da se spovede transkript tih mjera tajnog nadzora. Na to je tužilac Radonjić kazao da ostaje pri rom prdlogu.

Međutim, nakon toga sud je donio odluku da se taj predlog SDT-a odbija i da se transkript mjera tajnog nadzora iz ovog predmeta izuzima kao pravno nevaljan dokaz. Razlog za to je, kako je sudija naveo, to što transkrip mjera tajnog nadzora ne može da bude valjan dokaz bez audio zapisa istih.

Na ovo rešenje suda tužilaštvo ima rok od tri dana da uloži žalbu.

Naredna ročišta zakazana su za 3.4.2026. u 11..00 časova i 3.4.2026. 12.30 časova.

Mrvaljević je u ovom postupku optužem da je organizator kriminalne grupe koja je pripremala ubistvo sugrađanina Nemanje Zurovca. Pored Mrvaljevića, ovom optužnicom je obuhvaćen i Krsto Vujić, Slobodan Vico i Jovo Riznić. Vujiću se sudi u odsustvu jer je u bjekstvu a ostali optuženi u sud dolaze sa slobode.