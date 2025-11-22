Košarkaši Budućnosti u nedjelju od 21.00 čas u Podgorici dočekuju Megu u četvrtfinalu ABA lige. Prvoplasirani tim želi da potvrdi dominaciju iz ligaškog dijela sezone i spriječi bilo kakvo iznenađenje, svjestan da Mega u istoriji plej-ofa zna da priredi senzacije, poput

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Trener Budućnosti Žakelj ističe opasnosti Mege: „Mega je iz godine u godinu veoma nezgodan protivnik – ne samo za nas. Igraju brzu, agresivnu košarku, sa mnogo tranzicije, kontri i lakih poena. To zahtijeva visok nivo koncentracije i intenzitet u odbrani. Bez toga je teško parirati.“

Skylar Mays dodaje: „Očekuje nas teška, borbena utakmica. Najvažnije je da igramo timski, dobro kružimo loptu i budemo čvrsti u odbrani. Mega je mlad, brz i talentovan tim, biće to ozbiljan izazov za nas.“

Nedjeljna veče obećava uzbudljiv duel u Podgorici, a pitanje je da li će mladi sastav Mege ponovo šokirati prvaka lige.