Prednost "plavih" išla je i preko 30 razlike.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli je opravdala ulogu u gostovanju favorita protiv Mege i stigla je do špest pobjede u ABA ligi.

Do finiša prve dionice igralo se koš za koš, a onda je krenua dominacija "plavih" - 98:65 (19:16, 32.18, 21:10, 26:21).

Utakmica je riješena na kraju prve i na startu druge četvrtine.

Kod rezultata 16:16, Podgoričani su napravili seriju 15:2, odlijepili se na 32:19.

Nakon toga nisu ostavili domaćinu ni kinimum šansi da slavi.

Šest igrača u pobjedničkom timu je imalo dvocifren učinak - Oleksandr Kovljar je ubacio 14 poena, Nikola Tanasković 13, Skajlar Mejs, Ferel i Sulemon po 12, a Butej 10.

MEGA - BUDUĆNOST VOLI 65:98 (16:19, 18:32, 10:21, 21:26)

MEGA: Milenković, Đulović 14, Radojičić 3, Drezgić 11, Marković 18, Vukčević 5, Kroflič 2, Sibi 2, Suigo 5, Srzentić 3, Gačić 2, Mušicki.

BUDUĆNOST VOLI: Sulemon 12, Megi 9, Mejs 12, Slavković, Tanasković 13, Ferel 12, Jovanović 2, Morgan 8, Butsijel 2, Nikolić 4, Kovljar 14, Butej 10.