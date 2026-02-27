Ona je osuđena jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ovaj Cetinjanin ubio deset osoba, među kojima i dvoje djece i ranio šest

Pred Osnovnim sudom Cetinje danas je nekadašnja službenica MUP-a Olivera Krivokapić osuđena na šest mjeseci zatvora za nesavjesno poslovanje, potvrđeno je za portal Dan.

