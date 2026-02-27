Google najavljuje inteligentni sistem koji poznaje vaše navike i kontekst, a promjene ćete vidjeti već sa Android 17.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom Galaxy Unpacked događaja, Google je iskoristio veliku binu da pošalje jasnu poruku: Android više nije samo operativni sistem. Sa dolaskom Androida 17, kompanija najavljuje prelazak u eru u kojoj je veštačka inteligencija u samom temelju platforme.

Samir Samat, predsednik za Android Ecosystem u Google-u, poručio je da Android „prelazi iz operativnog sistema u inteligentni sistem“. Drugim rečima, sledeća verzija sistema trebalo bi da razume korisnika, njegove navike i kontekst, i da reaguje pre nego što vi uopšte zatražite pomoć.

Ovo "sledeće poglavlje Androida" odnosi se na stvaranje "platforme koja vas zaista razume i radi za vas". U prevodu, Google gradi Android 17 oko AI-a, a ne kao dodatak postojećim funkcijama, već kao njegovu suštinu.

"Pripremili smo neverovatne stvari u sledećem izdanju Androida i uzbuđen sam što ćemo podeliti više o tome u narednim mesecima", istakao je Samat.

Izvor: YouTube / Samsung

Android 17 je već ušao u beta fazu ranije ovog meseca, ali smo za sada videli tek prvu verziju za developere. Google još uvek nije zvanično predstavio glavne funkcije, što ostavlja prostor za velika očekivanja u mesecima koji dolaze.

Poseban akcenat stavljen je na sledeću evoluciju Gemini-ja, Google-ovog AI sistema, koji bi trebalo da omogući da "uradite više na svom telefonu". Te nove mogućnosti prvo će stići na Galaxy S26 i Pixel 10 serije već sledećeg meseca.

Samat je svoj segment završio upečatljivom porukom: "Android je uvek mesto gde ćete prvi videti budućnost".

Ako je suditi po najavi, Android 17 bi mogao da bude jedna od najvećih prekretnica u istoriji platforme. Ne samo nova verzija sistema, već potpuna promena filozofije.