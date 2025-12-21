Los Anđeles Klipersi savladali su tim Los Anđeles Lejkersa u gradskom derbiju NBA lige.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Ekipa Los Anđeles Klipersa savladala je gradskog rivala Lejkerse rezultatom 103:88, u meču u kojem im je malo ko davao šansu. Igrali su i Luka Dončić i Lebron Džejms, ali to nije pomoglo Lejkersima da izbjegnu poraz.

Na kraju je bilo 103:88, a najefikasniji na meču sa 36 poena bio je Lebron Džejms. Ipak, uz njega su samo Luka Dončić i Džejk Laravija bili dvocifreni sa po 12 poena.

Sa druge strane, Kavaj Lenard je upisao 32 poena i 12 skokova, Džejms Harden je uz 21 poen imao 10 asistencija, dok je Džejson Kolins dao 17 poena uz 12 skokova.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Kapiten selekcije Srbije Bogdan Bogdanović na terenu proveo je 18 minuta i za to vrijeme je upisao po 2 poena i skoka uz 4 asistencije.

Prije ovog meča Klipersi su bili pretposlednji na Zapadu sa skorom 6-21, dok su Lejkersi nakon ovog poraza četvrti na Zapadu iza Denvera i San Antonija i naravno neprikosnovene Oklahome na vrhu. Ranije tokom večeri Denver je doživeo poraz od Hjustona.