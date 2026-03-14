Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei se i dalje nije pojavio zbog čega se mnogi pitaju ko trenutno upravlja Iranom.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia /Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Novi vjerski vođa Irana Modžtaba Hamnei se još uvijek nije pojavio u javnosti i nije se obratio naciji zbog čega se mnogi pitaju ko trenutno upravlja Iranom, piše "CNN" u svojoj velikoj analizi. Sjedinjene Države su za informacije o novom vrhovnom vođi Irana ponudile čak 10 miliona dolara, a narod u Iranu ga još uvek nije vidio ni čuo.

Spiker na državnoj televiziji je preneo njegovu kratku poruku u četvrtak 12. marta. Osim toga zasad nema više informacija o njemu osim što su britanski mediji pisali da je teško ranjen u bombardovanju Teherana.

Izvor koji tvrdi da je upoznat sa situacijom je za "CNN" ispričao da Modžtaba Hamnei ima prelom stopala, povredu levog oka i manje posjekotine na licu mjesta. Sin predsjednika Irana Masuda Pežeškijana je potvrdio da je Modžtaba povrijeđen i da se nalazi na sigurnoj lokaciji.

I američki sekretar odbrane Pit Hegset je na svojoj konferenciji za medije govorio o Hamneiju. Izjavio je da je on "osakaćen", dok je Izrael najavio da će im on biti legitimna meta budućih napada.