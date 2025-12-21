Trener Denvera Dejvid Adelman nikad nije bio ovoliko ljut

Izvor: X.com/Screenshot

Denverov trener Dejvid Adelman (44) izgubio je živce tokom meča svog tima protiv Hjustona. Bio je toliko ljut na sudije zbog nedosuđenog prekršaja na Nikoli Jokiću da je u trećoj četvrtini uleteo na teren i pokušao fizički da se sukobi sa arbitrima.

“Šta je*eno nije u redu sa tobom?”, vikao je prema sudiji i nije mogao da se smiri.

Već je u prvom dijelu meča dobio tehničku zbog Jokićevog faula, što je bio uvod u potpuni haos u trećoj četvrtini. Centar Hjustona, Stiven Adams, grubo je čuvao Jokića, a Adelman je smatrao da je napravio ne jedan, nego nekoliko prekršaja, ali arbitri se nisu oglasili.

Zbog toga je Adelman potpuno izgubio kontrolu i uleteo na teren. Njegova ljutnja bila je toliko velika da su pomoćnici, predvođeni Džej-Džej Bareom, pokušavali da ga zaustave i spriječe dalju eskalaciju. Pošto mu je to bila druga tehnička kazna, automatski je uslijedilo i isključenje.

Utakmicu su sudili arbitri Mark Dejvis, Erik Dejlen i Tajler Riks, a Denver je glatko izgubio od razigranih i raspucanih Roketsa.