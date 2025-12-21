Trener Denvera Dejvid Adelman nikad nije bio ovoliko ljut
Denverov trener Dejvid Adelman (44) izgubio je živce tokom meča svog tima protiv Hjustona. Bio je toliko ljut na sudije zbog nedosuđenog prekršaja na Nikoli Jokiću da je u trećoj četvrtini uleteo na teren i pokušao fizički da se sukobi sa arbitrima.
“Šta je*eno nije u redu sa tobom?”, vikao je prema sudiji i nije mogao da se smiri.
Već je u prvom dijelu meča dobio tehničku zbog Jokićevog faula, što je bio uvod u potpuni haos u trećoj četvrtini. Centar Hjustona, Stiven Adams, grubo je čuvao Jokića, a Adelman je smatrao da je napravio ne jedan, nego nekoliko prekršaja, ali arbitri se nisu oglasili.
Zbog toga je Adelman potpuno izgubio kontrolu i uleteo na teren. Njegova ljutnja bila je toliko velika da su pomoćnici, predvođeni Džej-Džej Bareom, pokušavali da ga zaustave i spriječe dalju eskalaciju. Pošto mu je to bila druga tehnička kazna, automatski je uslijedilo i isključenje.
David Adelman ejected.— Hoop Central (@TheHoopCentral)December 21, 2025
pic.twitter.com/TwvVLF9s9U
Utakmicu su sudili arbitri Mark Dejvis, Erik Dejlen i Tajler Riks, a Denver je glatko izgubio od razigranih i raspucanih Roketsa.